Dopo la sua trionfale apparizione in The Book of Boba Fett, il mandaloriano più amato dai fan di Star Wars torna in azione su Disney Plus con The Mandalorian 3, terzo arco narrativo che vede come protagonista Din Djarin, il cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Molto attesa per via della maggior importanza data alla cultura mandaloriana, questa nuova stagione dovrà mostrare se l’avventura di Din Djarin e del piccolo Grogu può muoversi in direzioni diverse rispetto a quanto visto sinora, dando finalmente maggior spazio alla vicenda personale di Din. In attesa di scoprire se questi episodi confermeranno la speranza dei fan, possiamo vivere assieme questa nuova avventura andando a caccia di riferimenti e citazioni di Star Wars in The Mandalorian 3.

A partire dal primo episodio, L’Apostata, ogni settimana proveremo a identificare tutte i rimandi al mito della galassia lontana, lontana in questa nuova missione del Mando. Le premesse sembrano puntare a un’avventura che valorizzi maggiormente la cultura mandaloriana, quindi ci si aspetta di trovare diverse menzioni alle opere che hanno in precedenza valorizzato la società di Mandalore, ossia le due serie animate The Clone Wars e Rebels. Tuttavia, vista l’esperienza con le due precedenti stagioni, non possiamo certo mancare di cercare riferimenti e citazioni di Star Wars in The Mandalorian 3 che echeggino altri celebri capitoli della saga.

I riferimenti e le citazioni di Star Wars in The Mandalorian 3, il nuovo capitolo delle avventure di Mando e Grogu

Episodio 1: L’Apostata

Nemmeno il tempo di iniziare L’apostata, che abbiamo modo di trovare un primo riferimento al nuovo corso di Star Wars. Già dalla prima stagione di The Mandalorian, abbiamo visto l’introduzione di un logo animato di Star Wars in cui compaiono volti noti, divenuto il marchio di fabbrica delle produzioni seriali del franchise su Disney Plus. In questo caso tra i diversi volti che campeggiano a schermo, oltre ai più iconici della saga, troviamo anche i caschi di Bo-Katan Kryze (che sappiamo avrà una certa importanza in questa stagione), Fennec Shand, l’Armaiola e IG-11, il droide che nel finale della prima stagione si era rivelato un prezioso alleato per Din Djarin.

Che la cultura mandaloriana sia centrale per questa nuova stagione viene ribadito nelle primissime scene de L’Apostata. Non paghi di avere messo subito in bella mostra il tradizionale simbolo mandaloriano, il teschio del Mythosauro, gli sceneggiatori ci portano ad assistere alla cerimonia con cui un trovatello entra a far parte della Ronda della Morte, il clan mandaloriano cui appartiene Din Djarin, che era stato presentato ai fan di Star Wars durante The Clone Wars. Questo clan è stato creato da Tarre Vizsla, leggendario Jedi mandaloriano creatore della Darksaber, il cui ultimo discendente è ora Paz Vizsla, il massiccio mandaloriano pesantemente armato interpretato da Jon Favreau che in passato ha mostrato un rapporto conflittuale con il nostro Mando.

Nonostante il provvidenziale arrivo di Din Djarin a bordo del suo caccia nubiano N-1, che ha sostituito la sua Razorcrest in The Book of Boba Fett, il Mando non viene ben accolto, ma gli viene ricordato che il suo tradimento del Credo (l’aver mostrato il proprio volto ad altri) può essere espiato solo immergendosi nelle sacre acque sotto le miniere di Mandalore. Compito arduo, considerato che il pianeta dei Mandaloriani è stato devastato dalla Flotta Imperiale, che tramite un bombardamento orbitale ha vetrificato la superfice del pianeta durante la cosidetta Purga. Questo riferimento alla vetrificazione canonizza un elemento del Legends, ossia la prassi imperiale di sterminare in modo spietato tramite la vetrificazione interi mondi. Un evento occorso a Mandalore, che tuttavia potrebbe non avere reso impraticabile il pianeta, come rivela Din all’Armaiola.

Nell’intraprendere la propria missione di redenzione, Din conduce il piccolo Grogu in un lungo viaggio nell’iperspazio. A partire da L’Alta Repubblica, l’iperspazio è diventato sempre più importante, non solo per la tragedia che ha dato il via a questo lungo arco narrativo, ma perché sono stati introdotti elementi che legano alcuni poteri della Forza proprio a questa dimensione. Può esser per questo che il piccolo Grogu riesce a intravedere dei purrgils, creature che vivono nell’iperspazio e che in passato abbiamo visto in Star Wars Rebels, quando hanno portato nell’iperspazio Thrawn e Ezra, nel finale della serie. Questa scena non solo può rimandare alla futura Ahsoka, ma anche lasciar intendere che i poteri della Forza di Grogu abbiano a che fare con questa dimensione.

Tappa del viaggio del Mando è Navarro, il mondo visto nelle precedenti stagioni dove, dopo che Greef Karga ha preso il potere in seguito alla sconfitta della guarnigione imperiale, abbiamo visto fiorire una nuova società. Tra scimmie-lucertola Kowakian (avete presente lo sguaiato animaletto da compagnia di Jabba the Hutt in Il Ritorno dello Jedi?) e una statua che commemora il sacrifico di IG-11, KArga sembra aver messo su un centro economico importante nella regione, ricordando l’intraprendenza imprenditoriale di un altro amato personaggio di Star Wars, Lando Carlissian. Durante la presenza su Navarro, scopriamo il destino di Cara Dune, che, in seguito al licenziamento di Gina Carrano, non è più lo sceriffo locale ( avendo preferito un ruolo nelle forze speciali della Nuova Repubblica), ruolo che Karga offre a un reticente Mando, che pur non accettando il ruolo non esito a schierarsi al fianco dell’amico nell’affrontare una banda di pirati composta da razze note ai fan, come nikto e weequay, che sembrano esser comandati da un re dei pirati noto come Gorian Shand.

Mentre scopriamo che Moff Gideon, dopo il suo arresto in seguito al finale della seconda stagione di The Mandalorian, è ora in attesa di processo da parte della Nuova Repubblica, vediamo che Din pare interessato a riesumare il suo amico IG-11, convinto che possa essere un prezioso alleato. Per rimontare il droide, Karga lo porta da un gruppo di esperti riparatori di droidi Anzellani, la razza del simpatico Babu Frik visto in L’Ascesa di Skywalker.

Nel suo tentativo di creare un gruppo di alleati che lo supporti nella sua sacra missione, Din Djarin tenta di coinvolgere anche Bo-Katan Kryze, rifugiatasi su Kaleval, mondo natale del suo clan. Qui la donna confessa di aver perso il proprio ruolo dopo che ha mancato di recuperare la Darksaber. Pur non schierandosi con Din, Bo-Katan rivela a Din che può trovare un accesso alle miniere di Mandalore sotto il centro di Sundari, la capitale del pianeta, che era stata mostrata in The Clone Wars.

