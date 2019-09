Il Signore degli Anelli: Will Poulter nel cast della serie TV Amazon?

L'attore Will Poulter potrebbe entrare a far parte del cast della serie tv prodotta da Amazon Prime Il Signore degli Anelli nel ruolo di Beldor. Ecco le ultime indiscrezioni sullo show televisivo più atteso dell'anno.

Dopo le indiscrezioni dello scorso luglio che vedevano Markella Kavenagh aggiungersi al cast della serie tv Il Signore degli Anelli, oggi emerge il nome di un altro attore: Will Poulter, recentemente visto in Black Mirror: Bandersnatch. La notizia è stata riportata da Variety (link all’articolo), ma non è ancora giunta la conferma di Amazon Prime Video né dei rappresentanti di Pulter.

Will Poulter, molto probabilmente, interpreterà uno dei personaggi principali attorno al quale ruoterà l’intera narrazione, Beldor. La Kavenagh, invece, sarebbe stata scritturata per interpretare il ruolo di Tyra. Ad oggi non abbiamo ancora certezze né sul reale coinvolgimento degli attori, né sulla trama. In un clima di mistero e circospezione, però possiamo darvi alcune informazioni confermate dalla produzione e dalle persone coinvolte nella realizzazione del progetto.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Circa lo sviluppo della serie tv più attesa degli ultimi tempi, Il Signore degli Anelli, sappiamo che a scriverla sono JD Payne e Patrick McKay, mentre dirigerà i primi due episodi Juan Antonio Bayona. Per quanto riguarda la trama dello show televisivo, sappiamo ben poco. Con ogni probabilità la narrazione si concentrerà su un periodo antecedente a La Compagnia dell’Anello, ovvero quello della seconda era.

Questo lo deduciamo da un tweet condiviso dalla pagina ufficiale dedicata alla serie tv che riporta “One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie”, a cui fa seguito la frase “Welcome to the second age”. Nell’universo creato da Tolkien, la Seconda Era indica il tempo in cui gli Anelli del Potere, incluso quello di Sauron, fanno la loro comparsa sulla Terra di Mezzo. La serie tv sarà realizzata dagli Amazon Studios in collaborazione con diversi enti e case editrici tra cui Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema.

Il Signore degli Anelli rimane una delle serie tv più attese dei prossimi anni e, per questo motivo, le indiscrezioni che di volta in volta vengono rilasciate fanno ben sperare tutti i fan dell’opera di Tolkien.