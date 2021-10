Il teaser trailer di DC League of Superpets dal DC FanDome 2021

Ha debuttato al DC FanDome 2021 il primo teaser trailer di DC League of Superpets, si tratta di un film animato originale che riprende la tradizione degli aiutanti animali degli eroi DC che risale alla Silver Age dei comics ed è di particolare interesse per il ricco cast vocale che vi parteciperà.

Il trailer di DC League of Superpets

DC League of Superpets mostrerà per la prima volta Krypto nei panni del protagonista in un progetto cinematografico DC, anche se recentemente è apparso nella serie TV live-action Titans. L’eroe a quattro zampe fu invece già protagonista di una serie animata nei primi anni 2000. Il suo debutto fumettistico risale addirittura al 1955.

Krypto sarà doppiato dalla star più pagata di Hollywood: Dwayne “The Rock” Johnson. Oltre a lui nel cast anche anche Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate MicKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna.

Eccovi il teaser trailer di DC League of Superpets:

DC League of Superpets arriverà nelle sale il 20 maggio 2022, Jared Stern fungerà da sceneggiatore e regista di DC League of Super-Pets e lavorerà per Warner Bros. e Warner Animation Group insieme con Sam Levine nel ruolo di co-regista. Oltre a dare la voce a Krypto, Johnson fungerà da produttore utilizzando la sua società Seven Bucks Productions insieme a Dany Garcia e Hiram Garcia. Stern e Patricia Hicks saranno gli altri produttori del film insieme a John Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller nei panni di produttori esecutivi.

Proprio i regista Jared Stern aveva commentato all’epoca dell’annuncio ufficiale del progetto:

È stato difficile mantenere questo segreto. Stiamo lavorando su League of Super-Pets da un po’ di tempo e sono entusiasta di condividerlo finalmente.

In attesa di DC League of Super-Pets