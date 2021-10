Tutto quello che dovete sapere su DC FanDome 2021, seguitelo in diretta con Cultura POP

Mancano circa 24 ore a DC FanDome 2021, l’evento virtuale che coinvolgerà i fan di tutto il mondo e li porterà nuovamente ad esplorare il Multiverso DC: cinema, fumetti, videogiochi, serie TV e tanto altro ancora celebrando personaggi, interpreti, registi, scrittori e disegnatori in quella che una grande festa virtuale tutta rigorosamente a tema DC.

Ann Sarnoff, Presidente e CEO di WarnerMedia Studios e Networks Group, ha dichiarato:

DC FanDome 2020 è stata la prima fan experience virtuale globale in assoluto, e ha mostrato ogni aspetto dell’universo DC in proporzione e numero di connessioni senza precedenti. Quest’anno, abbiamo ripreso tutto il meglio del DC FanDome e lo abbiamo portato ad un livello superiore, per offrire ai fan dei first look ancora più esclusivi, notizie inedite, interviste approfondite e confessioni dalle star e dai team creativi sui loro contenuti DC preferiti.

Tutto quello che dovete sapere su DC FanDome 2021

Dove e come vedere DC FanDome 2021

DC FanDome 2021 sarà completamente gratuito e sottotitolato in più lingue tra cui arabo, portoghese brasiliano, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, russo e spagnolo. Si svolgerà domani 16 ottobre a partire dalle 19 italiane su DCfandome.com e sui canali YouTube e Twitch ufficiali. Durerà circa 4 ore.

Cosa aspettarci da DC FanDome 2021

Al DC FanDome 2021 ovviamente sono attese anticipazioni, trailer e annunci esclusivi, filmati mai visti prima, conversazioni rivelatrici e altre sorprese.

Ecco la lista di tutti le personalità che interverranno: Adil El Arbi, AJ Hudson, Aldis Hodge, Alex Garfin, Aline Diniz, Angel Manuel Soto, Ann Lemay, Anson Mount, Ava DuVernay, Azie Tesfai, Bilall Fallah, Bruce Timm, Cam Newton, Camrus Johnson, Candice Patton, Chris Wood, Christian Convery, Christina Hodson, Chukwudi Iwuji, Chyler Leigh, Danielle Brooks, David Harewood, Denys Cowan, Donald Mustard, Dwayne Johnson, Echo Kellum, Ed Boon, Elizabeth Gillies, Elizabeth Tulloch, Erico Borgo, Ezra Miller, Flula Borg, Freddie Stroma, Gaby Cam, Gareth Dunnet-Alcocer, Gino Quillamor, Grant Gustin, Hynden Walch, Jacob Bertrand, James Gunn, James Tucker, Jason Momoa, Jayden Rodrigues, Javicia Leslie, Jeffrey Brown, Jennifer Holland, Jeremy Gordan, Jesse Rath, Jim Lee, JJ Abrams, John Cena, John Ridley, Jordan Elsass, Julie Gonzalo, Justin Hartley, Kaci Walfall, Kaley Cuoco, Katie McGrath, Leslie Grace, Lynda Carter, Matt Bomer

Matt Reeves, Mehcad Brooks, Melissa Benoist, Nicole Maines, Nandi Bushell, Noah Centineo, Patrick Redding, Patty Jenkins, Peta Sergeant, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Rachel Skarsten, Reggie Hudlin, Roberto Patino, Robert Pattinson, Ron Funches, Scott Menville, Scott Snyder, Sefton Hill, Staz Nair, Steve Agee, Tara Strong, Terry LTAM, Tiffany Smith, Todd McFarlane, Tyler Hoechlin, Xolo Mariduena, Yahya Abdul-Mateen II, Zachary Levi, Zoe Kravitz.

Si parte con il cinema: vedremo un nuovo trailer esclusivo per The Batman, nuovi contenuti dalla DC League of Super-Pets, un first look di Black Adam, un’anteprima di The Flash e un dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods.

Per quanto riguarda invece le serie televisive ci sarà un’anticipazione delle nuove stagioni di Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Sweet Tooth; un tributo a Supergirl che si concluderà dopo 6 stagioni; una celebrazione per il 100° episodio di DC’s Legends of Tomorrow; un first look alla nuova serie Naomi; infine ci sarà anche un’anteprima del season finale di Stargirl.

Ci saranno anche nuovi dettagli sui due attesissimi videogiochi Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, e Suicide Squad: Kill the Justice League, sviluppato da Rocksteady Studios.

DC festeggerà i primi 80 anni di Wonder Woman, icona di verità e uguaglianza, presentendo tre titoli in esclusiva: la miniserie DC Black Label Wonder Woman Historia, che espande il mito dell’Amazzoni, Nubia and the Amazons e Wonderful Women of the World, graphic novel che onora l’ispirazione che Wonder Woman ha fornito alle donne di tutto il mondo. Ci sarà anche spazio per il nuovo capitolo dell’epico crossover fra Batman/Fortnite, per l’evento Batman: Fear State, per la miniserie dedicata a Black Manta e per il ritorno del Milestone Universe.

HBO Max presenterà in anteprima assoluta la serie action comedy Peacemaker e la serie limitata DMZ. Nuove anticipazioni anche su Titans e Doom Patrol.

Infine non mancheranno anticipazioni dal versante animato con un primo sguardo all’imminente serie limitata Aquaman: King of Atlantis; un’anteprima della terza stagione della serie per adulti Harley Quinn nonché un’anteprima di Batman: Caped Crusader, l’attesissima nuova serie animata del Cavaliere Oscuro. Ci sarà anche un’anteprima succosissima di Young Justice: Phantoms. Verranno inoltre presentati i prossimi lungometraggi d’animazione: Injustice, ispirato alla saga videoludica di successo, e Catwoman: Hunted di cui verrà mostrato il primo trailer.

