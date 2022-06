Durante la Geeked Week di Netflix sono stati numerosi gli annunci riguardanti i film originali realizzati appositamente per la piattaforma streaming. I fan hanno potuto dare una prima occhiata al teaser trailer di L’Accademia del bene e del male, lungometraggio basato sui romanzi di Soman Chainani.

Il teaser trailer di L’Accademia del bene e del male

Diretto da Paul Feig, regista del reboot di Ghostbusters al femminile, L’Accademia del bene e del male potrà vantare su di un cast stellare: Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh e Kit Young. L’uscita su Netflix è prevista a settembre.

Il film racconta la storia di Sophie e Agatha, due grandi amiche che si ritrovano su fronti opposti in una fiaba moderna, dopo essere state catapultate in una scuola incantata dove giovani buoni e cattivi si addestrano a preservare l’equilibrio tra bene e male. Le protagoniste saranno interpretate da Sophia Ann Caruso and Sofia Wylie.

Interpellato al riguardo, Paul Feig si è detto entusiasta di poter portare sul piccolo schermo una serie di romanzi, diventati in breve tempo best seller internazionali. Sentimento ricambiato da Soman Chainani, che ha definito il regista l’unico in grade di trasporre in live action i suoi libri.

Oltre a L’Accademia del bene e del male, durante la Geeked Week sono stati mostrati anche il trailer di Troll, monster movie norvegese, e di Day Shift, film con Jamie Foxx nei panni di un cacciatore di vampiri. Ma non è tutto, perchè i fan hanno potuto dare una prima occhiata anche a Rebel Moon, nuova avventura sci-fi diretta da Zack Snyder e ispirata ai film di Akira Kurosawa e al franchise di Star Wars.

Insomma, si prospettano mesi alquanto interessanti per gli abbonati alla nota piattaforma di streaming.