Dal 6 al 10 giugno si terrà la prossima Netflix Geeked Week, l’evento lanciato per la prima volta l’anno scorso dallo streamer, pensato come mezzo per dare ai fan l’opportunità di condividere le loro emozioni e connettersi con persone di tutto il mondo che hanno lo stesso livello di passione per i personaggi e le storie pubblicate dalla società. Sarà quindi una nuova settimana ricca di eventi virtuali con anticipazioni, notizie esclusive e panel dedicati sui prossimi film e serie di fantascienza, fantasy, horror e animazione con interviste al cast, giochi con le celebrità e altro ancora. Ad anticiparci cosa vedremo il trailer della Netflix Geeked Week 2022 che si terrà dal 6 al 10 giugno.

Cosa aspettarci dalla Netflix Geeked Week 2022: il trailer

Ogni giornata della Netflix Geeked Week 2022 sarà dedicata a temi diversi: lunedì 6 giugno (giorno 1) alle serie TV, martedì 7 giugno (giorno 2) ai film, mercoledì 8 giugno (giorno 3) all’animazione, mercoledì 9 giugno (giorno 4) a Stranger Things, venerdì 10 giugno (giorno 5) ai videogiochi.

Tra le serie e i film che verranno presentati Stranger Things, The Umbrella Academy che debutterà proprio a giugno, The Sandman con Gwendoline Christie nei panni di Lucifer Morningstar e The Gray Man. Non solo. Nel trailer troviamo anche dal teaser di Resident Evil, nonché Alice in Borderland, la serie fantasy Sweet Tooth, First Kill, Tenebre e Ossa, lo show fantasy horror Locke & Key e Manifest.

Per quanto riguarda l’animazione ecco che non mancheranno novità sullo show di Cuphead, insieme a Cyberpunk: Edgerunners, The Dragon Prince, Wendell & Wild oltre a One Piece (leggete questo nostro articolo per i dettagli sul film mentre acquistate il manga su Amazon!).

Qui sotto potete guardare il trailer della Netflix Geeked Week 2022:

Per quanto riguarda gli ospiti ci saranno tra gli altri Jacob Bertrand, Jaeden Martell, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B. Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahashi.