Durante la Geeked Week di Netflix è stato mostrato il trailer di Troll, monster movie diretto da Roar Uthaug, regista di Tomb Raider. Come si evince dal titolo, la trama ruota attorno a un’antica creatura che si risveglia per la prima volta dopo 1000 anni sulle montagne di Dovre, in Norvegia.

Il trailer di Troll

Un gruppo improvvisato di eroi dovrà unire le forze per cercare di impedire che semini devastazione. Atmosfere che rimandano ai film su Godzilla e King Kong, ma l’ispirazione principale è stata una leggenda norrena. Le riprese del film sono avvenute a Oslo e si sono concluse lo scorso dicembre.

Il video permette di dare uno sguardo ravvicinato a una delle creature mitologiche più leggendarie della Norvegia. Sorvolando il paesaggio idilliaco del Paese, una squadra arriva sulle montagne di Dovre per indagare su un’impronta mostruosamente grande scoperta accanto alle rovine di una casa. Scavando all’interno di una grotta disseminata di ossa di dimensioni disumane, il gruppo dovrà fare i conti con il troll che emerge dalla montagna.

Nel cast troviamo Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen, Gard B. Eidsvold, Pål Richard Lunderby, Pål Anders Nordvi, Eric Vorenholt e Hugo Mikal Skår.

Inizialmente il ruolo della protagonista di Troll doveva andare ad Alicia Vikander, segnando così una reunion con il regista di Tomb Raider, ma l’attrice ha dovuto abbandonare il progetto per altri impegni. Al momento non è stata annunciata una data di uscita del film.

Sempre in tema di film originali Netflix, vi ricordiamo che è in lavorazione il nuovo fantasy sci-fi di Zack Snyder chiamato Rebel Moon, progetto ispirato alle atmosfere di Star Wars e ai film di Akira Kurosawa.