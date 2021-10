Il teaser trailer di Naomi dal DC FanDome 2021

Arriva un’altra novità importante dal DC FanDome 2021 ovvero il primo teaser trailer di Naomi. Il personaggio creato da Brian M. Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, sarà protagonista di una serie TV per The CW che continua a rivoluzionare il suo palinsesto e la sua proposta legata ai personaggi DC allontanandosi sempre di più dalla tradizione da cui era partito.

Ricordiamo che la serie TV è sviluppata dalla regista vincitore dell’Emmy Ava DuVernay già coinvolta in progetti legati alla DC.

Il teaser trailer di Naomi

Naomi seguirà le vicende dell’omonima protagonista in una piccola cittadina del nordovest degli Stati Uniti. Quando un evento soprannaturale minerà la pace della città, la ragazza si metterà alla ricerca delle sue origini scoprendo che tutto quello che conosciamo sugli eroi potrebbe non corrispondere alla realtà.

La DuVernay sarà produttrice esecutive e co-sceneggiatrice insieme a Jill Blankesnhip (Arrow). Sarah Bremner e Paul Garnes produrranno la serie per la Array Filmworks di proprietà della stessa regista.

Eccovi il teaser trailer di Naomi:

Chi è Naomi?

Naomi è stato uno dei primi personaggio creati nel 2018 da Brian M. Bendis, insieme a David F. Walker e Jamal Campbell, appena arrivato in DC per la linea Wonder Comics. È stata protagonista di una miniserie di 6 numeri ed poi comparsa in Superman e Young Justice.

Potete recuperare Naomi in volume unico edito da Panini DC Italia su Amazon. Eccovi la sinossi del volume:

Quando uno scontro tra Superman e Mongul finisce per coinvolgere una cittadina americana del nord-ovest, la giovane Naomi inizia a scavare nel passato… Ma cosa c’entrano gli avvistamenti di superumani nella sua zona con le sue origini e la sua adozione? Per la ragazza ha inizio una ricerca che la porterà nel cuore dell’Universo DC e che svelerà un cosmo di idee e storie mai viste prima!

Al momento del lancio Bendis fece notare come uno degli aspetti che differenzia Naomi dagli altri eroi DC è il fatto che le sue avventure sono ambientate in una piccola cittadina, reale, a differenza delle grandi città fittizie dell’Universo DC come Metropolis, Gotham, Metropolis, Gotham, Star City o Coast City.