Nelle ultime ore, il profilo ufficiale Twitter dedicato ai progetti Studio Ghibli ha annunciato il titolo e la data di uscita del nuovo film di Hayao Miyazaki.

Il titolo e la data di uscita del nuovo film di Hayao Miyazaki

Il nuovo progetto dal grande maestro dell’animazione giapponese prende il titolo di Kimi-tachi wa Do Ikiru ka, tradotto provvisoriamente in “In che modo vivi?“, e uscirà nei cinema giapponesi il 14 luglio 2023.

Miyazaki figura nel ruolo di creatore originale, regista e sceneggiatore nei riconoscimenti del film animato. Studio Ghibli rivelerà in seguito gli altri componenti dello staff, il cast e la storia del film. Per il momento possiamo guardare di seguito una prima immagine chiave diffusa dai profili ufficiali dello studio:

Prima locandina del nuovo film di Hayao Miyazaki.

Per il suo nuovo film il maestro Miyazaki trae ispirazione dalla novel omonima di Genzaburo Yoshina pubblicata nel 1937 aggiungendo che la storia del volume conta tanto per il protagonista del suo film. Il maestro ha annunciato il film nel 2017 e il produttore presso Studio Ghibli, Toshio Suzuki, nello stesso anno dichiarava che Miyazaki ha cominciato a disegnare gli storyboard del progetto a luglio 2016.

Nel 2021 in un’intervista il produttore dichiarava che l’animazione del film era parzialmente completata e che non si aspettava un’uscita da lì a tre anni. Ancora, il produttore nel 2020 annunciava la durata del film fissata a 125 minuti.

Il più recente film pubblicato di Miyazaki, Si Alza il Vento, risale al 2013 e successivamente l’autore annuciava il suo ritiro dalla produzione di lungometraggi. Dichiarazione poi disattesa dal momento che ha cominciato la produzione del suddetto nuovo progetto in uscita nel prossimo luglio. Prima di chiudere, di seguito una sinossi della novel da cui l’autore trae ispirazione per il nuovo film: