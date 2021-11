La Cucina Incantata: le ricette dei film di Hayao Miyazaki in un libro

Da un lavoro a 6 mani di Silvia Casini, Raffaela Fenoglio e Francesco Pasqua, Trenta Editore pubblica un ricettario, chiamato La Cucina Incantata, contenente tutti i famosi piatti dei film animati di Hayao Miyazaki.

La Cucina Incantata di Hayao Miyazaki, i dettagli

Il volume tascabile, di circa 150 pagine, presenta le ricette più iconiche dei film dello studio Ghibli, descrivendone gli ingredienti e la procedura di preparazione.

La Cucina Incantata si pone l’obiettivo di stuzzicare la fantasia dei fan dello studio che si sono lasciati catturare dalla suggestione e unicità delle scene di cucina. Questi momenti sono tra i più amati dagli appassionati e hanno contribuito, nel loro piccolo, al successo di alcune delle scene più amate dagli spettatori.

Quello che ci propongono gli autori è un viaggio tra alcuni dei sapori caratteristici del Giappone resi celebri in tutto il Mondo da Hayao Miyazaki. La sinossi del libro calca proprio sul rapporto tra i protagonisti e il cibo, particolarmente evidente poi in film come La Città Incantata o Il Mio Vicino Totoro.

Gastronomia e cinema sono due mondi capaci di offrire esperienze sensoriali uniche e indescrivibili. Chi ha compreso a pieno questa filosofia è il maestro Hayao Miyazaki, che con le sue storie è riuscito a incantare grandi e piccini. E se c’è una cosa che non manca mai nei lungometraggi di Miyazaki è il rapporto tra i personaggi e il cibo.

La cucina incantata propone una serie di ricette tratte dai film del grande regista in tre stuzzicanti varianti. Preparatevi quindi ad avere l’acquolina in bocca con la pancetta sfrigolante de Il Castello Errante di Howl e la torta Siberia di Si alza il vento: Miyazaki vi aspetta.

La Cucina Incantata è stata pubblicata il 6 Agosto scorso ed è possibile acquistare il volume su Amazon non ci resta che scaldare i fornelli e iniziare a cucinare un po’ di pancetta sfrigolante.