Apple TV+ ha pubblicato il trailer ufficiale per Finch, il prossimo film di fantascienza post-apocalittico americano diretto da Miguel Sapochnik famoso per il suoi capolavori Fringe, Masters of Sex, True Detective, Il trono di Spade e interpretato da Tom Hanks.

Finch è descritto come “un’avventura epica come nessun’altra”.

Il trailer di Finch: Tom Hanks sopravvissuto per AppleTV+

Secondo la sinossi ufficiale, Finch narra la storia di un uomo che sopravvive all’apocalisse rifugiandosi in un laboratorio sotterraneo. Insieme a lui un cane di nome Goodyear e un robot di nome Jeff che l’uomo ha costruito donandogli un’intelligenza artificiale. I tre formano un’improbabile famiglia e partono per un’avventura potente e commovente nel desolato West americano. Finch si sforza di mostrare alla sua creazione la gioia e la meraviglia di ciò che significa essere vivi. Il loro viaggio è lastricato di sfide e umorismo, poiché è difficile per Finch spronare Jeff e Goodyear ad andare d’accordo, così come lo è per lui gestire i pericoli del nuovo mondo.

Il cast vede Tom Hanks interpretare il protagonista Finch mentre il robot Jeff ha la voce di Caleb Landry Jones, il quale fu premiato al Festival di Cannes 2021 come migliore attore grazie al film Nitram; ha inoltre vinto il 24th Screen Actors Guild Awards Grazie a Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Per quanto riguarda i membri dello staff, il film è stato scritto dall’esordiente Craig Luck insieme a Ivor Powell, anch’egli alla sua prima esperienza come scrittore per il cinema, famoso però per essere stato il produttore associato di Alien e Blade Runner. Miguel Sapochnik, direttore di alcuni degli episodi più epici di Game of Thrones (potete recuperare tutte le stagioni del Trono di Spade nel box da collezione disponibile su Amazon!) si occupa della regia.

Qui sotto potete guardare il trailer ufficiale, pubblicato sul canale YoouTube di Apple TV+:

Quando uscirà Finch? Sarà possibile vedere il film su Apple TV+ a partire dal 5 novembre.