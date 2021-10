Il Trono di Zeth ep. 07 Road To Lucca 2021, Prison Experiment, Murder Ballads

A Il Trono di Zeth è tempo di fare il punto della situazione, quindi Road To Lucca 2021, con il recap degli appuntamenti e le cose da non perdere, oltre alla consueta sezione di recensioni.



In questa Road To Lucca 2021 partiamo proprio con l’unboxing della Bag Of Lucca, esclusiva dei Campfire, contenente prodotti esclusivi e in anteprima da parte di diversi sponsor e partner dell’evento.

E poi facciamo il recap di ospiti, locations, appuntamenti da non perdere assolutamente in questa Road To Lucca 2021, al motto di “—a riveder le stelle”.

E poi non può mancare la sezione di recensioni per tutti voi: