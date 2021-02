Disney Villainous: Despicable Plots: arriva la quarta espansione

Nuova espansione in arrivo per Disney Villainous di Ravensburger, la nuova scatola dedicata ai cattivi dei Classici Disney si chiamerà Disney Villainous: Despicable Plots. Protagonisti di questo nuovo set tre nuovi villain: Gaston de La Bella e la Bestia, Lady Tremaine alias la Matrigna di Cenerentola e Re Cornelius di Taron e la Pentola Magica.

Despicable Plots, come le precedenti espansioni di Villainous, potrà essere giocato in modo indipendente, oppure integrandolo con i set già pubblicati e espandendo ulteriormente la scelta dei cattivi giocabili di questo apprezzatissimo gioco in scatola asimmetrico.

L’espansione deve il suo nome da una celebre battuta de La Bella e la Bestia, ovvero il dialogo che avviene tra Monsieur D’Arque e Gaston:

Quindi vuole che io rinchiuda suo padre in manicomio a meno che lei non acconsenta a sposarla? Oh, ma è una cosa spregevole. Mi piace!

Lo scopo del gioco sarà quello di ostacolare gli obiettivi degli altri cattivi, in modo da favorire il proprio tornaconto personale e vincere la partita. Nello specifico, Gaston deve rimuovere gli ostacoli dal suo regno per dimostrare a Belle che è l’uomo perfetto, Lady Tremaine complotterà per riuscire a far sposare una delle due sorellastre con il principe, mentre Re Cornelius dovrà cercare di utilizzare il potente calderone per evocare le sue armate nonmorte. Per riuscire nella propria spregevole impresa, i giocatori, potranno fare ricorso a tutte le risorse presenti nei rispettivi mazzi, come ad esempio i propri scagnozzi e gli oggetti magici.

Disney Villainous: Despicable Plots sarà così la quarta espansione di questo titolo e andrà ad aggiungersi al gioco base Disney Villainous: The Worst Takes It All (Link Amazon), Wicked to the Core (Link Amazon), Evil Comes Prepared (Link Amazon) e Perfectly Wretched (Link Amazon).

Disney Villainous: Despicable Plots sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 28 febbraio 2021 ad un prezzo di 24,99 dollari. Al momento non ci sono informazioni circa la localizzazione italiana di questo titolo.