In arrivo il gioco di miniature di Pacific Rim

River Horse produrrà un gioco di miniature dedicato a Pacific Rim, in cui i giocatori potranno scatenare la furia distruttrice di Kaiju e Jaeger.

Guardare Pacific Rim è un’esperienza in grado di galvanizzarvi a tal punto da farvi saltare dal divano urlando i nomi degli attacchi? Se siete tra coloro che amano i combattimenti tra i mostruosi Kaiju e gli Jaeger allora il gioco di miniature Pacific Rim: Extinction potrebbe fare proprio al caso vostro.

In Pacific Rim: Extinction i giocatori potranno darsi battaglia rivestendo i ruoli dei mostri giganti e della forza di difesa Pan-Pacific Defense Corps. Ogni partita di questo gioco di miniature si concentrerà nel replicare differenti scenari, che daranno vita al chaos e alla devastazione di proporzione epiche dei film.

I giocatori potranno decidere di scegliere tra due diversi tipi di scontri: un match veloce ma estremamente intenso, oppure uno scontro più strutturato.

In quest’ultima modalità di gioco la componente strategica sarà più rilevante e i giocatori potranno utilizzare tutte le abilità delle proprie miniature senza riserve.

Nella seconda modalità di gioco la vittoria sarà assegnata a chi porterà a termine l’obiettivo della missione che, a seconda della fazione scelta, sarà differente. Chi giocherà i Kaiju pescherà un obiettivo segreto in ogni partita, mentre quello dei giocatori che sceglieranno gli Jaeger sarà sempre quello di sconfiggere i mostri giganti.

La prima serie di miniature di Pacific Rim: Extinction sarà composta da uno starter set, due espansioni dedicate agli Jaeger e due espansioni sui Kaiju, che conterranno al loro interno miniature dettagliate dipinte che riprenderanno mostri e robot visti nei film.

Il Pacific Rim: Extinction – Starter Set avrà al suo interno tutto il necessario per cominciare a giocare a Pacific Rim: Extinction.

Nella scatola potrete trovare la miniatura dello Jaeger Gipsy Avenger e il Kaiju Shrikethorn, le varie carte di gioco, un tabellone poster con due diversi scenari, gli elementi scenografici (terreni e edifici 2d e 3d), i dadi speciali e il regolamento di gioco.

Le due espansioni sugli Jaeger saranno dedicate ai robot Saber Athena e Gipsy Danger.

Entrambe conterranno la miniatura dello Jaeger a cui il set è intitolato, le carte e i componenti necessari a giocare questo personaggio in Pacific Rim: Extinction.

Le due espansioni sui Kaiju saranno dedicate ai mostri giganti Hakuja e Obsidian Fury e al loro interno sarà possibile trovare la miniatura del relativo Kaiju, le carte e i componenti per utilizzarlo nel gioco.

Il gioco di miniature Pacific Rim: Extinction sarà messo in commercio entro la fine del 2019 con al prezzo di 59,90$ per Pacific Rim: Extinction – Starter Set e 34,99$ l’uno per i pack di espansione (Saber Athena, Gipsy Danger, Hakuja e Obsidian Fury).