In arrivo la Deluxe Edition di Puerto Rico

Rio Grande Games pubblicherà una nuova edizione Deluxe del classico gioco da tavolo gestionale Puerto Rico

Puerto Rico, l’acclamato gioco da tavolo di Andreas Seyfarth, presto farà ritorno in una nuova edizione aggiornata che si chiamerà Puerto Rico – Deluxe Edition.

Puerto Rico è un gioco di società gestionale, in cui i giocatori dovranno ricoprire il ruolo del governatore dell’omonima isola con lo scopo di accumulare più punti vittoria tramite la produzione di materie prime, il loro commercio e la costruzione di edifici sull’isola.

Il gioco è stato pubblicato per la prima volta nel 2002, in tedesco per Ravensburger, in inglese per Rio Grande Games e localizzato in Italia da Stratelibri (nel 2009) e successivamente da Giochi Uniti (2014).

Negli anni il gioco è stato in grado di conquistare il favore di critica e pubblico, grazie alle sue meccaniche innovative, in cui il giocatore di turno poteva impostare la propria strategia di gioco decidendo in ogni turno quale ruolo scegliere (Capitano, Sindaco, Artigiano, Costruttore, ecc..), per avvantaggiarsi delle azioni specifiche del proprio ruolo. Questa meccanica divenne talmente apprezzata e popolare che negli anni successivi arrivò ad influenzare diversi game designer e i loro giochi.

Puerto Rico – Deluxe Edition sarà una nuova edizione del gioco aggiornata con una nuova illustrazione della scatola e che conterrà il gioco base, nuove tiles degli edifici e due espansioni (The Nobles e The New Buildings).

Questa Deluxe Edition riprenderà in parte la Limited Anniversary Edition del 2011, ma si differenzierà da questa per la mancanza dei componenti in metallo (casse e monete) e perché si tratterà di un’edizione regolare del gioco che prevederà delle ristampe, qualora venga esaurita la prima tiratura.

Puerto Rico – Deluxe Edition sarà messo in commercio, in inglese, da Rio Grande Games a partire dal 20 agosto 2019 ad un prezzo di 54,95$. Al momento non abbiamo notizie circa un’eventuale localizzazione di questa edizione.