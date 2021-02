In arrivo le scarpe di Baby Yoda

Il personaggio di Baby Yoda (o meglio, di Grogu) all’interno della serie TV di Disney + The Mandalorian ha ottenuto fin da subito la simpatia dei fan, tanto che è stato prodotto tantissimo merchandise dedicatogli e l’ultimo oggetto in ordine temporale sembrano essere delle scarpe da ginnastica.

Queste sneakers alte sono ufficialmente concesse in licenza da Disney e presentano una combinazione di colori verde e nero con un design stilizzato di Baby Yoda sia nella sua culla, che a piedi (oltre ad una piccola rana ad accompagnarlo). Ma la prima cosa che la maggior parte delle persone noterà è la gigantesca testa del piccolo Grogu che funge da linguetta della scarpa.

Al momento, sono un’esclusiva del sito fun.com, ma sono comunque pre-ordinabili e acquistabili anche dal nostro paese per un prezzo di $39.99 (che al cambio attuale sono circa 33€), in taglie che vanno dal bambino fino all’adulto. Potete farlo semplicemente cliccando su questo link.

Baby Yoda (The Mandalorian) - Disney, All Rights Reserved

La produzione della terza stagione di The Mandalorian sarebbe dovuta partire relativamente presto, ma dopo l’annuncio della nuova serie intitolata The Book of Boba Fett, ambientata nella stessa timeline e a tutti gli effetti uno spin-off, questa è slittata, portando le due produzioni a procedere simultaneamente, perlomeno per il primo periodo.