In arrivo le sneakers a tema Jurassic Park

Se anche i personaggi della serie Universal’s Monsters hanno avuto delle sneakers a loro ispirate, un altro franchise amatissimo dai fans, Jurassic Park, non poteva di certo stare a guardare! Ecco dunque arrivare sul mercato, soprattutto per la gioia dei collezionisti, le scarpe ispirate al parco di dinosauri più famoso del mondo, la cui foggia e i cui colori riportano alla mente l’iconica “mimetizzazione” delle vetture utilizzate nel primo film della serie per far fare ai visitatori il tour dei recinti dell’Isla Nublar.

Jurassic Park x Reebok Instapump Fury by Rebook

Le nuove scarpe Jurassic Park x Reebok Instapump Fury si presentano con un’estetica immediatamente riconoscibile da parte di tutti gli appassionati, e con una suola gialla dotata di una texture che vuole ricordare la pelle squamosa di un dinosauro. Un motivo composto da strisce rosse attraversa anche la metà superiore, di colore verde, delle scarpe, mentre le pompette sulla linguetta presentano il logo ufficiale del parco, la sagoma di uno scheletro di Trex, in aggiunta alle scritte “Reebok Classic” e “Jurassic Park“, presenti anche sul tallone.

Sul fondo delle scarpe, inoltre, è presente anche un ulteriore dettaglio, che denota l’estrema cura adottata per il design di queste sneakers. Visto che la principale ispirazione per questo modello sono i fuoristrada Ford Explorer usati nel parco (di cui potete trovale il modello a questo link), capovolgendole si può notare che la suola è impreziosita da una piccola immagine raffigurante il fondo danneggiato di un’autovettura, che vuole richiamare quello dei veicoli del parco distrutti durante il primo attacco del Tirannosauro.

Stando a quanto riportato, le Jurassic Park x Reebok Instapump Fury verranno lanciate sul mercato a partire dal prossimo primo luglio, al prezzo indicativo di 180 dollari al paio. Un costo apparentemente non eccessivo per delle sneakers da collezione, ma che sarà senza dubbio destinato a salire non appena le scorte iniziali saranno terminate. Ma, d’altro canto, i veri fans di Jurassic Park sono abituati a non badare a spese!