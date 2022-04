Qualsiasi fan della Sanrio non potrà che trovarsi d’accordo sul fatto che il personaggio più carino e dolce, simbolo dell’amicizia, della gentilezza e del divertimento sia Hello Kitty, conosciuta infatti in tutto il mondo per la sua iconica giovinezza e positività! Ed è per questi motivi che Hello Kitty è stata scelta come ambasciatrice di uno dei più classici giochi per famiglie ovvero Monopoly. Il Monopoly di Hello Kitty and Friends permette ai giocatori di esplorare tutti i luoghi in cui i loro personaggi Sanrio preferiti lavorano e giocano, ed assolutamente adorabile!

Ecco il Monopoly di Hello Kitty and Friends

Questa adorabile versione del gioco di compravendita di proprietà permette ai giocatori di unirsi a Hello Kitty e ai suoi amici in un viaggio super divertente attraverso la loro città! I giocatori possono comprare, vendere e scambiare proprietà che prendono il nome da negozi e punti di riferimento del mondo della Sanrio, quali Hello Kitty’s Hotel, My Melody’s Flower Shop e Sunshine Park. Ci sono proprio tutti gli amici di Hello Kitty insieme ai luoghi famigliari come il Boba Shop di Chococat, l’Arena sportiva di Pochacco e la Spa di Little Twin Star.

Potete scegliere uno dei sette gettoni da collezione scolpiti su misura per viaggiare sul tabellone e investire nei luoghi che tengono impegnata la comunità e potete scegliere di giocare con Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Keroppi, Pompompurin, Cinnamoroll e Badtz-maru.

Le carte Community Chest e Chance sono rinominate Celebrations e Adventures, e grazie a loro si potrà contribuire a eventi come il Festival Omaturi o vincere il primo posto nel bake off! I giocatori potranno anche essere responsabile delle utenze come l’acqua e l’elettricità.

Ecco il video di presentazione:

Il Monopoly: Hello Kitty and Friends è per 2-7 giocatori, dagli 8 anni in su e potete ordinarlo direttamente dalla fonte su The Op per 39,99 dollari.