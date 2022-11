Arriverà nelle sale il prossimo anno Indiana Jones 5, nuovo capitolo del franchise incentrato sul celebre avventuriero interpretato da Harrison Ford. Il pluripremiato attore tornerà a vestirne i panni in un’avventura che promette azione, adrenalina e un gradito ritorno alle origini. Nonostante abbia ormai compiuto 80 anni Harrison Ford si è mostrato ancora in forma, ma per alcune scene sarà ringiovanito digitalmente con l’ausilio della CGI.

Harrison Ford sarà ringiovanito nel prologo di Indiana Jones 5

A svelarlo è stata una recente esclusiva pubblicata su Empire Magazine dove viene evidenziato come il prologo del film sarà ambiento nel 1944, otto anni dopo gli eventi narrati ne I predatori dell’arca perduta. Indiana Jones dovrà scontrarsi con un gruppo di nazisti all’interno di un castello ed è per questo motivo che verrà utilizzato un suo vecchio footage, ringiovanendolo in digitale. Una tecnologia già utilizzata nei film Marvel per il Tony Stark di Robert Downey Jr. e per Ego di Kurt Russell, e in The Irishman di Martin Scorsese. Terminato il prologo, Indiana Jones 5 vedrà poi Harrison Ford senza alcuna CGI e sarà ambientato nel 1969.

Grande new entry del cast Mads Mikkelsen nei panni di Voller, personaggio ispirato a Wernher von Braun, nazista realmente esistito che dopo la Seconda guerra mondiale divenne un ingegnere della NASA. L’attore danese ha spiegato che si tratta di un villain molto complicato dal punto di vista morale perchè il suo scopo è correggere alcuni errori del passato. Indiana Jones 5 vedrà la luce il 30 giugno 2023, 15 anni dopo l’uscita del quarto capitolo della serie, e sarà diretto da James Mangold, regista di Logan (c’era in lizza Steven Spielberg, ma ha deciso di ritirarsi dal progetto). Nel cast anche Shaunette Renée Wilson, Boyd Holbrook e Phoebe Waller-Bridge. Negli ultimi giorni si sono anche diffuse voci attorno a una possibile serie TV per Disney+ che andrebbe ad arricchire il mito di Indiana Jones sul piccolo schermo.