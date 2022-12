Qualche giorno fa è circolata la notizia secondo la quale il finale del nuovo lungometraggio di Indiana Jones avrebbe necessitato di un nuovo girato. La notizia arrivò a seguito di alcune dichiarazione fatte dal compositore John Williams che, durante un’intervista, dichiarò appunto che la produzione del film avrebbe probabilmente girato un altro finale. Questa indiscrezione ha portato i fan a dare il via a numerose congetture che però oggi sono destinate a trovare una loro fine. Infatti, James Mangold, il regista del nuovo capitolo di Indiana Jones che ha preso il posto di Stephen Spielberg (rimasto però a bordo come produttore esecutivo), ha smentito l’ipotesi, affermando di fatto che il finale di Indiana Jones 5 è assolutamente finito e che non era previsto alcun nuovo girato. Scopriamo più nel dettaglio le parole del regista!

Il finale di Indiana Jones 5 è deciso

Seppure di Indiana Jones non si sappiano ancora molte informazioni, una cosa sembra certa, il finale del quinto capitolo del franchise è stato deciso e non ci saranno cambiamenti in corso d’opera in tal senso che il film è completo al 99%. A confermarlo è lo stesso regista James Mangold tramite un Twitter.

So I took a b-day break from trolls. But it seems I gotta once again say.. We’re not shooting & never shot any new scenes or "alt endings". Our film is 99% finished, getting rated by MPAA & VFX being completed. Happy Holidays! — Mangold (@mang0ld) December 19, 2022

Dal punto di vista narrativo, secondo quanto ipotizzato, sembra potremmo ritrovare il personaggio di Indy alle prese con i nazisti in un “lontano” 1969.

Le parole di John Williams

La conferma da parte del regista circa un finale definito arrivano per smentire quanto detto da. Per l’appunto da John Williams, che affermò:

Quindi abbiamo appena completato il film. Abbiamo forse un altro finale da girare e registrare, forse tra un paio di settimane.

Indiana Jones 5

A oggi non è chiaro se John Williams si sia semplicemente sbagliato nell’esternare quel commento o se semplicemente abbia interpreto male alcune informazioni giunte al suo orecchio. Comunque, nell’attesa di scoprire l’epilogo di questa vicenda, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare i precedenti capitoli in franchise anche in edizione rimasterizzata in 4K UltraHD.