Lucasfilm e The Walt Disney Company hanno rilasciato il primo trailer ufficiale dell’attesissimo Indiana Jones 5. Non solo, ma è stato anche confermato il titolo per il nuovo film del celebre franchise, Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Indiana Jones 5

Indiana Jones 5 e il primo trailer

Previsto per il 30 giugno 2023, il quinto film della serie di Indiana Jones segnerà, dopo quindici anni, il ritorno di Harrison Ford nel suo celebre ruolo con cappello e frusta. Non è ancora stata rilasciata una sinossi ufficiale del film, ma lo studio ha confermato alcuni dettagli, tra cui il cast. Insieme a Ford ci saranno anche Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Pain and Glory”), John Rhys-Davies (“I predatori dell’arca perduta”), Shaunette Renee Wilson (“Black Panther”), Thomas Kretschmann (“Das Boot”), Toby Jones (“Jurassic World: Fallen Kingdom”), Boyd Holbrook (“Logan”), Oliver Richters (“Black Widow”), Ethann Isidore (“Mortel”) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici: I Segreti di Silente). James Mangold dirige e il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, con Steven Spielberg e George Lucas come produttori esecutivi.

Vale la pena notare che Lucasfilm non ha espressamente affermato che il quinto film di Indiana Jones sia l’ultimo della saga, anche se molti elementi finora trapelati lo suggerirebbero, tra cui la rivelazione di Ford che durante l’introduzione del trailer del film ha detto “Ecco fatto, non mi innamorerò più di te!“.

Nonostante ciò, è giunta voce che il franchise di Indiana Jones potrebbe espandersi di nuovo in grande stile in televisione. In precedenza era stato riferito che una serie TV Disney+ era in lavorazione come spin-off dei lungometraggi e dopo alcune notizie hanno rivelato che sarebbe potuto essere il protagonista principale Abner Ravenwood, padre di Marion Ravenwood e mentore di Indiana Jones. Se la serie vedesse la luce, segnerebbe la continuazione della serie in modo tale che non ci sia più bisogno di Harrison Ford.