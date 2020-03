Infinity Gauntlet: A Love Letter Game: gli Avengers giocano a Love Letter

Z-Man Games ha annunciato Infinity Gauntlet: A Love Letter Game, adattamento in salsa Marvel del best seller Love Letter.

Dimenticate gli intrighi di palazzo e la contesa per conquistare il cuore della bella principessa, perché Infinity Gauntlet: A Love Letter Game presenterà un’esperienza di gioco completamente nuova rispetto al gioco da cui prende ispirazione.

In Infinity Gauntlet: A Love Letter Game, Thanos sarà alla ricerca delle Gemme dell’Infinito e dovrà essere fermato dai coraggiosi supereroi, che lo affronteranno in un’epica battaglia per la salvezza dell’universo.

Infinity Gauntlet: A Love Letter Game sarà un gioco per 2-6 giocatori uno contro molti, in cui un giocatore interpreterà il folle titano, mentre i restanti vestiranno i panni di vari supereroi dell’universo Marvel. Lo scopo degli eroi sarà ovviamente quello di impedire a Thanos di impossessarsi delle potenti Gemme dell’Infinito.

Per contrastare Thanos gli eroi dovranno fare fronte comune e utilizzare le proprie abilità in maniera sinergica, impostando così una strategia comune. I giocatori che interpreteranno gli eroi potranno fare affidamento sull’aiuto dei personaggi che si troveranno nel Mazzo Eroi e che conferiranno abilità differenti, a seconda del personaggio.

Il mazzo eroi conterrà i seguenti personaggi: Nebula, Spider-man, Star-lord, Black Widow, Gamora, Ant-man & Wasp, Captain America, Hulk, Thor, Black Panther, Falcon, Doctor Strange, Scarlet Witch,Vision Captain Marvel e Iron Man.

Thanos, d’altro canto, potrà contare su uno speciale mazzo di carte che gli consentirà di impiegare le sue abilità fuori dal comune, o in alternativa dispiegare le forze del temuto Black Order e dei suoi seguaci.

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 36 carte (16 carte eroe, 13 carte Thanos e 7 carte riassuntive), 9 Power token, 2 cursori segnapunti, un sacchetto per riporre il gioco e il regolamento.

Infinity Gauntlet: A Love Letter Game sarà disponibile a partire da quest’estate al prezzo di 14,99 dollari. Al momento non ci sono informazioni circa un’eventuale localizzazione italiana.