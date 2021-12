Infodemic: il virus siamo noi, la recensione del documentario

È finalmente disponibile su Amazon Prime Video il nuovo documentario tutto italiano Infodemic: il virus siamo noi, con BarbascuraX e Luca Perri come presentatori. Dopo aver avuto il piacere di intervistarli in esclusiva (trovate qui il nostro articolo), abbiamo avuto la possibilità di vedere il loro nuovo documentario che vanta un partner verde: Treedom.

L’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri ha ideato questo progetto assieme a Matteo Foresti, che figura come regista. I testi invece, sono stati scritti con l’aiuto di BarbascuraX, un chimico e divulgatore scientifico molto attivo su YouTube e Instagram. Infodemic: il virus siamo noi è stato inizialmente ideato come serie televisiva, ma si è sviluppato poi come documentario in cui i due scienziati hanno deciso di collaborare per indagare sull’infodemia, le fake news e la loro diffusione.

Alla radice delle infodemie

L’inizio del documentario getta subito le basi per capire cos’è in realtà un’infodemia, cioè la circolazione di una quantità eccessiva di notizie, spesso non controllate, che aumentano quindi la difficoltà nel trovare fonti affidabili per informarsi su un determinato argomento. Per questo, spesso si rischia di cadere vittima delle fake news, le bufale.

Un esempio concreto lo abbiamo avuto anche con la Pandemia da Covid19 in cui notizie false e vere si sono mescolate creando una confusione generale che ha portato anche allo scetticismo da parte di molti. Il viaggio di Luca Perri e BarbascuraX alla ricerca di come nasce un’infodemia, parte proprio da Bergamo, quella che è diventata la città simbolo della Pandemia. E’ qui che incontrano il loro primo ospite: Alessandro Masala, in arte Shy (ShooterHatesYou), con cui analizzano ciò che è successo nel 2020.

Se è chiaro che, dati i numerosi mezzi di informazione a nostra disposizione online e offline, le notizie si fanno sempre più numerose e sempre più confuse, è altrettanto sicuro che la possibilità di riuscire a capire qualcosa si fa sempre più difficile, diventando quasi irrealizzabile. In Infodemic: il virus siamo noi però, non si parla della Pandemia come argomento principale, ma è presa solo come il pretesto per analizzare i modi in cui la disinformazione ci affligge.

Numerosi gli ospiti presenti nel documentario, per toccare alcuni degli ambiti in cui le fake news hanno spopolato, non solo quelli scientifici: Massimo Polidoro, Roberta Villa e Adrian Fartade sono una piccola parte dei nomi che accompagnano Luca Perri e BarbascuraX nella loro ricerca delle motivazioni per cui gli esseri umani arrivino a credere alle fake news. Un viaggio che però non sembra destinato ad avere una risoluzione a breve termine, ma che non fermerà i nostri divulgatori scientifici nel combattere la disinformazione.

Chi sono Luca Perri e BarbascuraX

Dopo avervi parlato in modo generale degli argomenti trattati in Infodemic: il virus siamo noi, andiamo a conoscere un po’ più a fondo i due divulgatori scientifici che ci accompagnano all’interno di questo viaggio nella disinformazione.

Come vi abbiamo già accennato, Luca Perri è un astrofisico laureato all’Univeristà degli Studi di Milano-Bicocca, e tiene regolarmente delle conferenze presso i planetari di Milano e Bergamo, e anche a vari festival scientifici come il CICAP Fest, il BergamoScienza ed il Lucca Comics and Games. Tra i programmi televisivi a cui ha partecipato come scrittore e conduttore troviamo Nautilus e Galileo, oltre al più conosciuto Superquark+ al fianco di Piero Angela.

BarbascuraX invece, è molto più riservato sulla sua vita privata, tanto da non far figurare in alcun luogo quale sia il suo vero nome. In molti però lo conoscono anche grazie al suo format Scienza Brutta, giunto alla sua seconda stagione, in cui prende alcuni animali (come ad esempio il panda, il bradipo o il salmone) e ne svela i segreti più brutti e reconditi che mai avremmo voluto sapere. Con il suo tipico modo di fare ironico e scanzonato, aiuta i suoi follower a capire un po’ di più il mondo in cui viviamo.

Ospiti d’eccezione e un partner verde

Per esplorare più a fondo le infodemie e come si sviluppano, Luca Perri e BarbascuraX hanno chiesto aiuto ad alcuni dei nomi più noti in diversi campi toccati dalla diffusione delle fake news. Abbiamo così quindi per ciò che riguarda lo Spazio Luca Parmitano, l’astronauta già co protagonista del documentario La via per le stelle di Disney Plus. Per l’emergenza climatica invece, è stata chiamata la meteorologa Serena Giacomin, con cui sono andati a vedere i paesaggi mozzafiato del ghiacciaio del Bernina in Svizzera, che rischia di sparire a causa del cambiamento climatico.

Dunque Infodemic: il virus siamo noi non è un documentario di accuse o sulla pandemia, ma è più una ricerca della verità e di possibili soluzioni realmente attuabili, volte a migliorare la nostra situazione e il nostro futuro. Per questo motivo infatti, Luca Perri e BarbascuraX hanno avuto un partner d’eccezione: Treedom, il primo sito che permette di piantare alberi a distanza seguendone anche la storia online, contribuendo a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.

Grazie a Treedom, i due divulgatori scientifici hanno indagato sul perché effettivamente sia conveniente investire nella green economy, e hanno creato una foresta per Infodemic: il virus siamo noi, per azzerare le emissioni create con la realizzazione del documentario.

Un documentario per (cominciare) a capire

Il documentario è quindi il principio di un viaggio per far capire come effettivamente si sviluppano le infodemie e su come sia possibile evitarle. Chiedendo aiuto agli esperti e a chi effettivamente viene coinvolto direttamente in campi scientifici e non, Luca Perri e BarbascuraX cercano di aiutare gli spettatori dandogli delle nozioni concrete e da fonti affidabili per non cadere vittime delle fake news.

Non vi resta dunque che guardare Infodemic: il virus siamo noi, il nuovo documentario con Luca Perri e BarbascuraX disponibile su Amazon Prime Video.