Innistrad: Promessa Cremisi, ora disponibile in formato cartaceo!

Il set di carte di Magic: The Gathering di Wizards of the Coast, Innistrad: Promessa Cremisi (che potete acquistare su Amazon), è ufficialmente disponibile in formato cartaceo. Si tratta della seconda uscita di quest’anno con l’iconico piano horror gotico, Innistrad. Dopo il set Innistrad: Caccia di Mezzanotte (anch’esso acquistabile su Amazon), incentrato sul tema dei lupi mannari, pubblicato a settembre 2021, i giocatori possono ora sperimentare nell’esperienza di gioco i vampiri di Promessa Cremisi.

Innistrad: Promessa Cremisi: le principali novità

Promessa Cremisi è incentrato su un matrimonio di vampiri, destinato a essere la celebrazione più elitaria e malvagia dell’anno. I giocatori sono invitati a socializzare con i non morti e a brindare alla terrificante sposa. Promessa Cremisi segue il viaggio di Sorin, un iconico vampiro Planeswalker, che tenta di contrastare la diabolica nobildonna vampira, Olivia Voldaren, e i suoi piani di legarsi in matrimonio con la stirpe Markov così da assumere il controllo del piano.

Questa espansione introduce nuove meccaniche nella lotta per ripristinare il giorno su Innistrad. Le pedine Sangue sono la meccanica caratteristica dei Vampiri e possono essere sacrificati oltre a scartare una carta per pescarne un’altra. Gli umani che combattono contro gli orrori della notte hanno anche un’abilità unica, con la nuova meccanica Addestramento, che fornisce un segnalino +1/+1 ogni volta che una creatura attacca con un’altra creatura di potere maggiore. Per i nuovi incantesimi, Fendere può essere usato per alterare la loro funzione omettendo parole nella loro descrizione, consentendo un gioco più tattico contro gli avversari.

Rendendo omaggio all’iconica tradizione gotica, Promessa Cremisi resuscita il leggendario vampiro Dracula, che appare in molteplici forme alternative con trattamenti foil e non foil. I trattamenti delle carte Fang Frame sono disponibili insieme al Conte, ognuno decorato con un design del bordo unico, stravagante come i personaggi che contengono. Dopo Caccia di Mezzanotte, le creature leggendarie e terre Eternal Night compaiono anche in Promessa Cremisi. Saranno disponibili in Draft Booster, Set Booster e Collector Booster, oltre che nel bundle Promessa Cremisi. I giocatori possono anche scaricare e giocare a MTG Arena gratuitamente su PC, App Store e Google Play.