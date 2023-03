Campioni di coppia in quel di NXT UK e poi di NXT, ma soprattutto leader di stile. Elton Prince e Kit Wilson, meglio noti per il Tag Team Pretty Deadly, hanno in breve tempo scalato la classifica delle superstar più popolari del terzo brand della WWE, ricevendo l’oneroso compito di presentare Stand & Deliver. Ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Cultura Pop.

Intervista ai Pretty Deadly

Sarete i presentatori di Stand & Deliver, l’evento più importante dell’anno in casa NXT. Cosa possono aspettarsi i fan dallo show e da voi due in particolare?

Lascia che ti dica una cosa. Sento parlare della pressione che le varie superstar hanno per quest’evento e dalla voglia di mettere in piedi dei match a cinque stelle, ma perchè nessuno sta parlando della nostra di pressione? Essere i presentatori di Stand & Deliver è un lavoro impegnativo e tutti si aspettano il massimo, soprattutto in termini di stile, da noi. Dobbiamo presentarci con un look fantastico e con dei capi all’ultima moda, e lo faremo. In ogni caso ti prometto che il pubblico può aspettarsi grandi cose da Stand & Deliver.

Pretty Deadly e The Miz. I presentatori “più chiacchierati” dell’intera WrestleMania Week. Cosa ne pensate?

Una combinazione fantastica. Stimiamo molto The Miz perchè è una delle superstar più decorata in tutta la WWE. Ha vinto qualsiasi cosa e continua ad avere successo ancora oggi. Noi ci stiamo avvicinando a quel livello, vogliamo continuare a dare il massimo dopo aver dominato NXT UK e NXT, vogliamo in un certo senso raccogliere la sua eredità. E presentare Stand & Deliver rappresenta il prossimo passo verso il successo. E poi…cosa c’è di meglio di una sola persona che presenta un grande evento? Ovviamente due e quei due siamo noi.

Avete lottato contro Kofi Kingston e Xavier Woods, il New Day. Un Tag Team che in futuro, a mio avviso, merita la Hall of Fame. Cosa ha rappresentato per voi due lavorare con entrambi?

Kofi Kingston e Xavier Wood sono, a nostro avviso, uno dei migliori Tag Team nella storia della WWE. Lascia che però ti dica una cosa: pensano di essere dei bravi ragazzi? Si atteggiano in questo modo, ma ci hanno attaccato durante il periodo natalizio, lanciandoci contro degli alberi di Natale. Non è stata una cosa carina. Il match che abbiamo avuto con loro ha ovviamente spaccato e ha avuto un grande risalto mediatico sui social e sul WWE Network. Non è di certo finita qui, la prossima volta che ci incontreremo avremo la nostra rivincita.

Vi siete esibiti anche in alcuni live events con stelle di Raw e SmackDown. Vi sentite pronti per un passaggio nel main roster?

Cerchiamo di essere sempre pronti per quello che ci aspetta in futuro e devi per forza esserlo se vuoi sopravvivere in questo mondo. Non sappiamo se il nostro salto nel main roster avverrà tra un mese, tra un anno o tra due anni. Siamo orgogliosi di quanto fatto sino ad ora, soprattutto a NXT, e penso che abbiamo dimostrato alla grande di poter dire la nostra anche nel main roster. Anzi, ti dirò di più, penso che potremmo tranquillamente essere i campioni di coppia di Raw e SmackDown. Vedremo cosa riserverà il futuro.

Siete stati parte integrante di NXT UK. Il brand verrà rimpiazzato in futuro da NXT Europe, che aspettative avete al riguardo?

Siamo molto curiosi perchè NXT UK è stato un importante trampolino di lancio per noi e il brand ha prodotto tante star. Pensa ai Pretty Deadly, appunto, a GUNTHER, Piper Niven e così via. Adesso immagina quello che potrebbe accadere con un brand che abbraccia l’Europa intera: Germania, Francia, Italia, e così via. Se NXT UK ha prodotto dieci star, NXT Europe potrebbe produrne il triplo. Purtroppo non sappiamo molto al riguardo ma attendiamo con ansia quello che verrà fatto.

Dove vedere NXT Stand & Deliver

NXT Stand & Deliver si terrà sabato 1 aprile in diretta dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, in California. L’evento sarà visibile come di consueto in esclusiva sul WWE Network.