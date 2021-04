Into the Spider-Verse 2 includerà Spider-Man degli anni ’90

Se le notizie su Spider-Man: No Way Home con Tom Holland sono ancora scarse, sicuramente non si può dire di meglio sul seguito di Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man – Un Nuovo Universo in Italia). Recentemente però è trapelata una notizia che farà felici tutti quei fan diciamo non più adolescenti.

That Hashtag Show ha infatti rivelato che Christopher Daniel Barnes sarebbe nelle trattative finali per tornare a prestare la sua voce per la sua versione dell’arrampicamuri di Spider-Man: The Animated Series.

La versione di Spider-Man degli anni ’90 dovrebbe apparire nel film con uno stile che sarà un ibrido tra il suo look classico “ripulito” e adattato al tono visivo distintivo di Into the Spider-Verse. Non si tratterà però di una figura centrale del seguito, dato che sembra che apparirà per circa 5-10 minuti, apparendo brevemente nel corso del film e poi di nuovo nelle battute finali.

Christopher Daniel Barnes è stato la voce di Peter Parker / Spider-Man per tutta la durata della serie animata classica, che è durata dal 1994 al 1998 per ben 65 episodi. Sempre lui ha interpretato la sua voce in numerosi altri show e videogiochi. Oltre a Peter Parker ha dato la voce a Spider-Man Noir, Spider-Man 2099, Spyder-Knight, ma anche alcuni villain come Electro e Vulture.

Questa versione di Spider-Man non è da confondere con quella della serie animata degli anni ’60 che viene spesso utilizzata per i meme su internet, in particolare per quello con i due Spider-Man (a volte anche tre) che si indicano a vicenda. Un meme che tra l’altro è stato omaggiato proprio nel precedente Into the Spider-Verse nella scena post crediti in cui abbiamo visto Miguel O’Hara / Spider-Man 2099 viaggiare tra le dimensioni e arrivare proprio su Terra 67.

Insomma sembra che anche nel prossimo Into the Spider-Verse ci saranno molti riferimenti e omaggi alle varie versioni di Spider-Man. Speriamo di potervi riportare altre notizie al più presto su questo secondo progetto collaborativo tra Marvel, Sony e Columbia.