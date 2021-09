Inuyashiki Last Hero: da oggi in prima visione TV

Inuyashiki Last Hero, la serie anime adattamento dell’omonimo manga di Hiroya Oku (Gantz), pubblicato in Italia dalla casa editrice Planet Manga, arriva su Samsung TV Plus, il canale tematico dedicato agli anime, in una nuova edizione.

A dare l’annuncio Yamato Video, sulla sua pagina Facebook. L’anime debutta oggi venerdì 17 settembre 2021 sul canale gratuito Yamato Animation alle ore 23:00 in prima visione tv.

Inuyashiki Last Hero: l’anime

L’anime di Inuyashiki Last Hero è stato prodotto da Studio MAPPA (Ushio e Tora) e trasmesso in Giappone nel contenitore noitaminA di Fuji TV da ottobre a dicembre 2017.

Amazon Prime Video presenta così la serie:

Ichiro Inuyashiki era un noioso impiegato emarginato dalla sua famiglia e dai suoi colleghi. Una notte, un UFO lo colpì, e il suo corpo si trasformò in un robot. Uno studente liceale Hiro Shishigami venne anche lui coinvolto nello stesso incidente, e comincia ad utilizzare i suoi nuovi poteri per realizzare i suoi impulsi più oscuri. Qual è la vera natura dell’uomo buona o cattiva?

Per quanto riguarda lo staff, Keiichi Sato (Rage of Bahamut) ha supervisionato la regia, Shuuhei Yabuta (L’Attacco dei Giganti) è il regista, Hiroshi Seko (Mob Psycho 100) si è occupato del composizione della serie. Naoyuki Onda (Gantz, Berserk L’età dell’oro) si è occupato del character design mentre delle animazioni se ne è occupato lo Studio MAPPA.

Inuyashiki Last Hero: il manga

Il manga è stato scritto e illustrato da Hiroya Oku. Pubblicato in Giappone da Kōdansha è stato serializzato sulla rivista Evening dal 28 gennaio 2014 al 25 luglio 2017 e raccolto in seguito in 10 volumi tankōbon.

In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga con il nome Inuyashiki — L’Ultimo Eroe:

Il genio ribelle del fumetto giapponese torna con una serie fantascientifica che vi lascerà senza fiato! Hiroya Oku, l’autore di GANTZ, ci fa entrare nella vita di Ichiro Inuyashiki, un uomo come tanti che vedrà la propria vita stravolta da un evento incredibile… Pronti a restare a bocca aperta?

Recuperate il primo volume di Inuyashiki — L’Ultimo Eroe su Amazon!