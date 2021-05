Iron Man: un fan ricrea il casco di Tony (funzionante)

Il primo Iron Man, uscito nel 2018 e diretto da Jon Favreau, è il capostipite dell’ormai leggendario Marvel Cinematic Universe, in grado di dare il via a un filone di cinecomic di successo ancora oggi molto in voga. Il personaggio interpretato negli anni da Robert Downey Jr. è sicuramente uno degli eroi simbolo dell’MCU, complice anche e soprattutto il carisma dell’ormai celebre genio, miliardario, playboy, filantropo Tony Stark.

Ora, grazie a un video condiviso su Reddit (qui la notizia originale) un fan è riuscito a ricreare un casco realmente funzionante di Iron Man, un omaggio davvero superlativo al supereroe che ha salutato l’universo cinematografico Marvel in Avengers: Endgame, il film diretto dai fratelli Russo uscito nelle sale nel 2019.

L’impresa dell’utente noto con il nome di “Abb_eliten” ha davvero dell’incredibile: il casco di colore grigio opaco si apre esattamente come l’elmo di Stark visto nei vari film Marvel Studios. Il creatore dell’oggetto ha inoltre reso noto che il casco è effettivamente indossabile e con tanto di led luminosi sugli occhi, il che lo rende un sogno per ogni fan dell’Uomo di Latta. Chissà se Marvel e Disney possano un giorno decidere di commercializzare un oggetto del tutto simile ma rigorosamente ufficiale, magari mettendolo alla portata di tutti e senza costi da capogiro.

Iron Man/Tony Stark è al momento “fuori” dal Marvel Cinematic Universe, dopo il suo epico sacrificio per salvare la razza umana e l’intero universo dalla minaccia di Thanos, il Titano Pazzo. Downey Jr. non è infatti atteso nuovamente nei panni del personaggio, sebbene da mesi si vocifera di un suo presunto cameo girato ai tempi di Civil War ma scartato dal montaggio originale, da includere però nel prossimo Black Widow.

L’unica cosa certa è che Marvel Studios è al lavoro su Ironheart, una nuova serie incentrata sul personaggio Riri Williams, una studentessa di ingegneria di soli 15 anni che riesce a ricreare da zero un’armatura del tutto simile a quella di Iron Man usando del materiale rubato dal campus.