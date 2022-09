Tra gli annunci del recente relativi al Marvel Cinematic Universe fatti durante il recente D23 Expo, è stato confermato il cast di Captain America: New World Order, il prossimo film dedicato alla Sentinella della Libertà. Come sappiamo dal finale di The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson (Anthony Mackie) ha infine assunto l’identità di Cap accettando di esser il nuovo portatore dello Scudo. Tra le conferme del cast del film appare anche il nome di Carl Lumbly, con l’ovvia conseguenza che in Captain America: New World Order vedremo nuovamente Isaiah Bradley.

Captain America: New World Order vedrà il ritorno di Isaiah Bradley, il Cap dimenticato interpretato da Carl Lumbly

All’interno del Marvel Universe fumettistico, Isaiah Bradley è una figura fortemente legata al mito di Capitan America. Creato nel 2003 da Axel Alonso, Robert Morales e Kyle Baker, Isaiah Bradley era il Cap di colore, l’unico sopravvissuto agli esperimenti dell’esercito americano su un gruppo di soldati afroamericani, effettuati con la speranza di replicare gli effetti del Progetto Rinascita che avevano reso il gracile Steve Rogers Capitan America. In Truth: Red, White & Black veniva raccontato come Bradley, nonostante il suo eroico comportamento nel debellare una base nazista salvando dei soldati americani, sia stato imprigionato per anni per avere osato indossare una divisa da Captain America per svolgere questa missione, una condanna che lo ha privato della sua esistenza, che solo tardivamente è stata riconosciuta come un’ingiustizia.

Parte di questa storia del personaggio è stata inglobata in The Falcon & the Winter Soldier, dove Carl Lumbly ha interpretato un anziano Isaiah Bradley. È proprio l’esperienza traumatica di Bradley a contribuire alla consapevolezza da parte di Sam di come il suo divenire Cap sia un passo importante, un segnale forte per una società fortemente compromessa come quella del mondo dopo i tragici eventi del Blip. Il ritorno di Lumbly nei panni di Bradley in Captain America: New World Order lascia presagire che Sam potrebbe nuovamente appoggiarsi a Isaiah per consigli o per trovare una rotta in quella che si prospetta essere una storia dal forte impatto per Wilson.

Non dimentichiamo, inoltre, che in The Falcon & the Winter Soldier al fianco di Isaiah compariva anche il nipote Elijah (Elijah Richardson), che nei fumetti della Casa delle Idee, dopo aver ricevuto i poteri del nonno in seguito a una trasfusione, diveniva parte della formazione degli Young Avengers con il nome di battaglia di Patriot. Considerato che altri membri di questa supersquadra di adolescenti sono già apparsi nel Marvel Cineamtic Universe, come Ms Marvel o Kate Bishop, non è da escludersi che in Captain America: New World Order non si assista alla origin story di Patriot.

Captain America: New World Order arriverà nei cinema americani il 3 maggio 2024.

