IT: Capitolo 2, il botteghino rende giustizia al film di Muschietti

I botteghini italiano e internazionale parlano chiaro, IT: Capitolo 2 è un film dal gran successo, mediatico e non solo. Ecco i numeri!

Come in tutti i mercati che si rispettino, è giunto il momento di fare quattro conti anche in quello cinematografico. In queste ultime ore, infatti, sono arrivati i primi dati del box office italiano e mondiale, che permettono di capire la posizione delle pellicole uscite in quest’ultimo periodo.

Per quanto riguarda il primo posto, troviamo It: Capitolo 2, seguito da Il Re Leone. La pellicola ispirata a uno dei capolavoro di Stephen King ha incassato la bellezza di un milione e 447mila euro durante quest’ultimo fine settimana, raggiungendo e superando la somma complessiva di otto milioni. Come accennato, il secondo posto è stato conquistato dal cult della Disney, che ha guadagnato oltre 35 milioni fino a questo momento. Al terzo posto, invece, troviamo Tutta un’altra vita con Enrico Brignano, che ha totalizzato 532mila euro.

Passando ai dati mondiali, It: Capitolo 2 si pone sulla cresta dell’onda riscuotendo un grandissimo successo, infatti Warner Bros. ha incassato oltre un miliardo in tutti i paesi in cui ha compiuto il debutto. Segue, per ordine di successo, C’era una volta a… Hollywood che ha totalizzato la bellezza di 329.4 milioni di dollari, superando definitivamente Bastardi senza gloria (321,5 milioni), diventando ufficialmente la seconda pellicola di più successo del portfolio di Tarantino, che rincorre Django Unchained (425.4 milioni di dollari).

La situazione globale e italiana, a quanto pare, resta piuttosto stabile, e vede tutte le produzioni di punta (It e C’era una volta a… Hollywood) a ottenere un successo senza precedenti. Naturalmente, seguiranno dovuti aggiornamenti, continuate a seguirci.