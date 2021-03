Italia 1 – tre prime serate all’insegna dell’horror

Italia 1 ha deciso di contrastare il Festival di Sanremo con una programmazione decisamente particolare e all’insegna dell’horror per le prossime tre prime serate.

Italia 1 e una prima serata da brividi

Si inizia mercoledì 3 marzo alle 21.20 con Halloween. Si tratta della pellicola del 2018 di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis.

Da 40 anni Laurie Strode si prepara per il ritorno di Michael Myers, lo psicopatico che ha massacrato i suoi amici durante la notte di Halloween del 1978.

E per tutti quegli anni Laurie è rimasta chiusa in casa, imponendo la stessa reclusione anche alla figlia Karen, con l’intento di proteggerla dall’inevitabile ricomparsa del mostro. Quando Myers viene trasferito dall’ospedale psichiatrico di Smith’s Grove le paure di Laurie si rivelano fondate: il prigioniero infatti trova il modo di scappare e naturalmente si reca ad Haddonfield in cerca dell’unica preda sfuggitagli nel ’78.

Giovedì 4 marzo doppio appuntamento con i primi due capitoli della saga di Scream del compianto Wes Craven con protagonista Neve Campbell.

Si inizia alle 21.20 con Scream:

Un nuovo serial killer terrorizza la vita di giovani ragazze. Telefona sempre alla vittima e porta il costume di Halloween: Ghostface.

Si prosegue con Scream 2 alle 23:25:

Secondo capitolo della saga horror. Dopo due anni il killer mascherato torna a colpire nel college frequentato da Sidney. L’incubo ritorna.

Questo mini ciclo di prime serate all’insegna dell’horror si chiude venerdì 5 marzo con un altro doppio appuntamento.

Si parte 21.20 con il cult Shining del maestro Stanley Kubrick in versione estesa.

A quasi quarant’anni dalla sua uscita, torna il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, nella nuova versione con 25 minuti di scene inedite.

Per terminare poi dalle 00.10 con un altro cult a modo suo: The Others – Gli Altri, il film del 2001 diretto da Alejandro Amenábar e interpretato da Nicole Kidman.