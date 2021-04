Italia’s Got Talent: come vincere e gestire il primo dissing con Stefano Bronzato

Stefano Bronzato, in arte Steven Magician è un modello ed illusionista italiano, classe ’91 e originario di Verona, che ha lavorato per importanti brand tra cui Valentino, Dsquared, Missoni. Ma per Steve, come svela il suo nome d’arte, la grande passione fin da bambino è sempre stata la magia!

Sviluppa il suo interesse per questo mondo alla tenera età di sei anni, ispirandosi dapprima ai grandi performer mondiali e creando successivamente un suo personale “stile” nel quale mixa sapientemente Illusionismo, cardistry e street magic.

Nel 2012 l’incontro a Parigi con il celebre mago di origine inglese Dynamo segna il punto di svolta: crea il proprio canale YouTube “Steven Art of Magic”, nel quale pubblica originali e strabilianti performance, riscuotendo un grandioso successo e approdando, successivamente, al professionismo.

Nel dicembre 2014 debutta settimanalmente in televisione con la serie “Steven street of Magic”(Super! – canale 47 di Sky, ora ViacomCBSitalia) prodotta da Zodiak Active, dove è protagonista assoluto. A seguito dell’alto gradimento, nel 2015 viene realizzata la seconda stagione del programma.

Il successo è tale che nel 2016 viene anche pubblicato il libro “Steven street of Magic – Trucchi di Magia” edito da DeAgostini, ispirato alla serie tv e dedicato all’insegnamento di trucchi magici per stupire gli amici. Tuttora è presente sul mercato.

La visibilità mediatica gli permette quindi di essere contattato per partecipare a spettacoli e convention, e sovente viene ingaggiato per esibirsi nei party privati più esclusivi di tutto il mondo: Londra, Dubai, Toronto, Shanghai, MonteCarlo, solo per citarne alcuni. La sua originalità e la sua bravura lo rendono senz’altro uno tra i maghi più richiesti.

Negli anni collabora con Società quali Microsoft, Redbull, CocaCola, Nokia, Corona ed altri prestigiosi marchi per la realizzazione di “Special Events”.

Ma è quest’anno che Steve fa il salto di qualità partecipando e vincendo “Italia’s Got Talent 2021”, dove impressiona giudici e pubblico grazie a un’illusione dove sembra letteralmente “manovrare” il tempo.

Il video della sua performance (sul canale YouTube ufficiale della trasmissione) supera il milione di visualizzazioni nella sola prima settimana!

Sempre alla ricerca di nuovi effetti e metodi presentativi, è di certo un personaggio “up to-date” in costante ascesa. Nella nostra intervista Steve svela i suoi “trucchi”, ma non quelli di magia, bensì racconta la verità su come sia riuscito ad approdare nel mondo della tv.

Con lui affrontiamo anche il tema del “dissing” per cui Steve è stato attaccato dopo la vittoria di “Italia’s Got Talent 2021”.

“Avessi portato un’altra cosa, un trucco differente, avrei ricevuto un’altra critica! La gente tende a vedere solo la vetta e non il percorso, per questo motivo alle critiche do il peso necessraio, senza lasciarmi defocalizzare.”- dichiara il mago.

Steve lascia un consiglio anche agli hater.

“Perdete tempo! Perdete tempo, senza considerare che un giorno potrebbe accadere anche a voi di essere insultati da qualcun altro. Gli hater perdono ore preziose che potrebbero investire in se stessi, per migliorarsi. Invece di scrivere cose negative provate a pensare come raggiungere i vostri obiettivi, provate a guardare chi criticate e trovare il lato migliore: “Cosa ha fatto quella persona di positivo per te?”Magari sarà d’ispirazione!”

Molto importante anche il pensiero che Steve lascia ai giovani di oggi, impauriti da questo nuovo mondo che a volte sembra non aver opportunità da offrire.

“Bisogna togliersi dalla testa che non ci siano opportunità, questo è solo un pensiero negativo che influisce sul tuo passato, presente e futuro! Dovete pensare anche con il cuore, coltivare passioni, avere obiettivi e focalizzarvi, indipendentemente da quello che accade all’esterno. Fate spazio ai pensieri positivi ed abbiate pazienza! Io ho iniziato a fare magia a 6 anni, sono 20 anni che mi alleno!”