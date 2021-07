J-POP Manga: in arrivo tre attesissimi nuovi titoli

Durante una live dedicata al Dio del Manga, la casa editrice milanese J-POP Manga ha annunciato tre nuovi titoli molto attesi. Due sono della Osamushi Collection: Mitsume Ga Tōru, che uscirà alla fine dell’estate, e Buddha, che uscirà entro la fine dell’anno. Da domani, 21 luglio 2021, invece, arriverà anche l’attesissima Love from the other side.

Mitsume Ga Tōru: sinossi

Hosuke Sharaku è un ragazzino con personalità multiple che deve affrontare misteri, avventure e problemi (spesso causati da lui stesso) per scoprire il mistero che circonda la sua nascita e le sue origini. Per farlo, indagherà sulle misteriose rovine che una civiltà perduta da tempo chiamata i Tre Occhi hanno lasciato nascoste per tutto il globo. Accompagnato dalla sua migliore amica, Chiyoko Wato, viaggerà per il mondo passando dall’Arizona, all’Isola di Pasqua e Messico.

Sharaku dovrà decifrare le antiche scritture lasciate dai suoi antenati per comprendere meglio i suoi poteri e come potersi liberare dall’essere maligno imprigionato all’interno del suo terzo occhio. Uno shonen dalla penna del Dio del Manga, vincitore del primo Kodansha Manga Awards del 1977. Mitsume Ga Tōru di Osamu Tezuka sarà composto da 7 volumi.

Buddha: sinossi

Osamu Tezuka propone in quest’opera la sua interpretazione della vita del giovane principe Siddharta, l’uomo che passerà alla storia con il nome di Gauthama Buddha “L’Illuminato”, in 10 volumi.

Una viaggio di ribellione che diventa passo dopo passo il più grande cambiamento concettuale e filosofico del pensiero indù, portando il giovane principe a scontrarsi con la realtà per poi cercare la via di pensiero edi illuminazione più profonda e sincera tramite i concetti di interconnessione con la vita stessa, compassione per la sofferenza e ordine.

Mantenendo una prospettiva sempre rispettosa e approfondita, Tezuka riesce a narrare la storia di uno dei più grandi profeti che il mondo abbia mai visto senza sacrificare il suo umorismo e la sua umanità. Si tratta di un’opera vincitrice del Bungei Shuju Manga Award nel 1975 e del Premio Eisner nel 2004 e 2005.

Ecco a voi il video per recuperare la sopracitata live:

L’arrivo in Italia di Love from the other side

J-POP Manga ha voluto anche ricordare che dal 21 luglio arriverà in libreria, fumetteria e negli store online Love from the other side. Dopo aver portato in Italia Girl From The Other Side, l’opera più nota di Nagabe che si chiuderà con l’undicesimo volume di prossima uscita, e l’antologia Wizdoms, J-POP Manga presenta Love from the other side, una nuova raccolta di racconti brevi e inediti del mangaka.