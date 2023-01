School of Rock e Tenacious D e il destino del rock, usciti rispettivamente nel 2003 e 2006, sono due dei film più celebri della carriera di Jack Black, considerati dai fan come dei veri e propri cult. Per anni si è parlato di sequel, ma i piani non si sono mai concretizzati. Questa volta, però, tutto potrebbe cambiare in positivo stando alle dichiarazioni di Jack Black e Kyle Glass ai microfoni di Sirius XM.

In arrivo i sequel di School of Rock e Tenacious D?

Breaking news, li faremo entrambi. Ci stiamo pensando da tempo. Sarà un ibrido, School of D (ridono)

School of Rock vede Jack Black nei panni di Dewey Finn, musicista un pò eccentrico ed esibizionista che, una volta cacciato dal suo gruppo, si finge supplente di musica in una scuola. La sua tenacia ispirerà gli alunni a prendere in mano degli strumenti e diventare dei veri e propri rocker. Tenacious D e il destino del rock è invece una sorta di racconto autobiografico a mò di commedia che vede il vero gruppo di Jack Black e Kyle Glass affrontare numerose insidie per cercare di diventare la band rock più celebre di sempre. I sue si trovano faccia a faccia con Satana, interpretato dal frontman dei Foo Fighters Dave Grohl.

Se mai ci dovesse essere un sequel di School of Rock purtroppo non sarà presente il batterista Freddy Jones, interpretato da Kevin Clark. Il giovane attore è scomparso a soli 32 anni nel 2021 investito da un’auto mentre era in bicicletta a Chicago. Nel frattempo Jack Black ha avuto un cameo nei panni di Wolfman Jack in Weird: The Al Yankovic Story, biopic con Daniel Radcliffe nei panni del celebre cantautore, e presterà la voce all’iconico villain Browser in Super Mario Bros – Il Film, in arrivo nelle sale ad aprile.