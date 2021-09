James Bond: le ricerche del sostituto di Craig non sono iniziate!

I produttori di James Bond Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno affermato che la ricerca del prossimo 007 non inizierà almeno fino al 2022. No Time To Die è la quinta e ultima avventura di Daniel Craig come agente segreto britannico.

Dopo essere stato rinviato più volte a causa della pandemia di Coronavirus, arriverà finalmente nei cinema tra qualche giorno. Il film, che vede protagonista anche Rami Malek nei panni del malvagio Lyutsifer Safin e vede Christoph Waltz tornare nei panni di Blofeld, sarà il film di Bond più lungo di sempre, con una durata di 2 ore e 43 minuti. La macchina promozione è attiva ormai da mesi, ma sebbene i fari siano proiettati interamente su No Time To Die, è chiaro che i fan e i produttori stanno cercando di capire come e con chi proseguirà il franchise.

Le dichiarazioni dei due produttori di James Bond

Qualche giorno fa Craig stesso ha attirato l’attenzione per i suoi commenti sul fatto che Bond non debba essere interpretato da una donna. Inevitabilmente, si è parlato anche di chi potrebbe succedere a Craig come spia di fama mondiale. Come riportato da The Hollywood Reporter, il team di produzione di Bond ha dichiarato a BBC Radio 4 che non è stata ancora presa alcuna decisione su chi prenderà il posto di Craig.

La coppia ha detto che la partenza di Craig lascia “grandi scarpe da riempire” e per ora vogliono che l’attore abbia “il suo momento di festa”. Secondo Broccoli e Wilson, inizieranno a pensare a chi potrebbe essere assegnato il ruolo “l’anno prossimo”:

“Non ci stiamo pensando affatto”, ha detto [Broccoli]. “Vogliamo che Daniel abbia il suo momento di festa. L’anno prossimo inizieremo a pensare al futuro”. Wilson ha aggiunto: “È stato un grande Bond. Quelle sono scarpe grandi da riempire. Non posso nemmeno pensare che sia possibile farlo”.

Nonostante queste dichiarazioni, le voci su chi sarà il prossimo James Bond sono iniziate molto tempo fa e continueranno a crescere. Attori come Idris Elba, Tom Hiddleston e Tom Hardy sono stati a lungo associati al ruolo. La star di Bridgerton Regé-Jean Page, tuttavia, potrebbe prendere in mano la situazione, poiché è stato scelto anche come protagonista nel reboot cinematografico di The Saint. È lo stesso ruolo principale che, nella versione televisiva degli anni ’60, era interpretato dall’ex attore di Bond Roger Moore. L’interpretazione di Moore nel ruolo, che ha molte somiglianze con Bond, è stata una delle ragioni principali per cui gli è stata offerta la “licenza di uccidere”.

In ogni caso non resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali e in vista dell’arrivo in sala di No Time To Die attesa per domani, 30 settembre 2021, potreste recuperarvi gli altri 24 film su Amazon grazie al comodo cofanetto.