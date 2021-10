Dopo il successo della sua Suicide Squad, James Gunn ha nuovamente collaborato con Warner Bros. e DC per sviluppare la serie tv su Peacemaker, il personaggio di John Cena apparso nell’ultimo, folle film del regista. Mentre attendiamo che venga resa nota la data di uscita precisa della serie HBO Max, Gunn ha dichiarato che collaborerà nuovamente con DC.

James Gunn è al lavoro su un nuovo progetto DC

Il successo che The Suicide Squad – Missione Suicida ha ottenuto ha sicuramente spinto DC e il regista James Gunn a proseguire la loro collaborazione per continuare a sviluppare il DC Extended Universe. Durante le riprese del film, Gunn venne avvicinato da Peter Safran e da Walter Hamada, rispettivamente il produttore della pellicola e il presidente della DC Films: i due chiesero al regista di scegliere un personaggio del team di mercenari che avrebbe potuto godere di una propria serie televisiva. La scelta ricadde appunto su Peacemaker, il controverso giustiziere interpretato da John Cena.

Ma la collaborazione tra Gunn e DC non si fermerà dopo Peacemaker. James Gunn è solito rispondere a diverse domande che i suoi fan gli pongono su Twitter, e proprio in questa occasione il regista ha annunciato che sta sviluppando un nuovo progetto per l’universo cinematografico tratto dai fumetti DC. Ha specificato che si tratta ancora di un’idea in fase embrionale, dunque non verrà annunciata durante il prossimo DC FanDome 2021, e che sarà qualcosa di separato rispetto a Peacemaker.

Yes, I'm developing another DC project besides Peacemaker. — James Gunn (@JamesGunn) October 3, 2021

Precedentemente, James Gunn aveva raccontato di avere il desiderio di poter lavorare a diversi personaggi del mondo DC, prima ancora di poter mettere mano alla Suicide Squad (di cui intanto potete già preordinare l’edizione home video su Amazon.it). Il regista ha apertamente dichiarato che vorrebbe lavorare ancora con Margot Robbie e la sua Harley Quinn, ma anche con il Bloodsport di Idris Elba, concentrandosi sempre di più dunque su spin off della sua pellicola. Ovviamente vorrebbe un sequel della Suicide Squad e una seconda stagione di Peacemaker. Inoltre, ci sarebbe anche un altro desiderio che Gunn manifestò tempo fa, ovvero poter dirigere un film dedicato a Krypto the Super Dog, il cane di Superman.

Visti i suoi impegni attuali, sicuramente questo nuovo progetto di James Gunn non vedrà tanto presto: è infatti attualmente impegnato con Guardians of the Galaxy vol. 3, datato 2023, cosa che però potrebbe permettergli di sviluppare al meglio questo misterioso progetto.