James Gunn parla delle riprese di The Suicide Squad

Lo scrittore e regista James Gunn ha festeggiato la conclusione delle riprese di The Suicide Squad pubblicando, su Instagram, una foto del cast e della crew del film. Nel post ha ancora parlato che la lavorazione del film si è rivelata impegnativa tra la morte del padre, appena prima l’inizio delle riprese, e quella del suo cane a cui ha dovuto dire addio due settimane fa.

“È stato un periodo molto, molto difficile della mia vita, e allora stesso tempo il periodo più appagante che ho mai provato girando un film. La professionalità, il talento, la compassione e la gentilezza dei membri del cast e della troupe mi hanno ispirato ogni giorno. Grazie a tutte le persone coinvolte nel film, in ogni fase del suo sviluppo, in ogni dipartimento – vi sono grato dal profondo del mio cuore a tutti voi. Voi siete il motivo per cui faccio film.”

Il post Instagram di James Gunn potete trovarlo qui.

Tra i problemi con la Disney, il licenziamento, diventare il bersaglio dei troll dell’alt-right, le scuse fatte attraverso Twitter per post offensivi scritti anni prima, l’essere assunto nuovamente non solo per girare I Guardiani della Galassia 3 ma anche The Suicide Squad, per James Gunn l’ultimo anno è stato un vero viaggio sulle montagne russe. Normale che si sia aperto in un post emotivo che i fan, e non solo, apprezzeranno.

Ancora il cast di The Suicide Squad (o Suicide Squad 2) è ancora parecchio misterioso e dalla foto su Instagram possiamo solo immaginare alcuni membri del cast, e per di più all’uscita nei cinema -americani) bisognerà aspettare l’agosto del 2021. Per la gioia dei fan, anche se non sappiamo esattamente la rilevanza dei rispettivi ruoli in questo film, è un cast strabiliante che comprende: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Taika Waititi, John Cena e Sean Gunn.