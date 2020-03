Jason Isaacs nel cast di Good Sam

La notizia arriva da Variety, Jason Isaacs sarà il protagonista maschile, contrapposto a Sophia Bush, del medical drama della CBS Good Sam.

La serie scritta da Katie Wech (Rizzoli & Isles e Vegas vedono la sua firma in molti episodi) e Jennie Snyder Urman (Jane the Virgin) si basa sul rapporto competitivo tra padre e figlia, di seguito la sinossi:

Good Sam si concentra su Sam (Bush), un cardiochirurgo di talento piuttosto schiacciato nel ruolo, che riesce a diventare leader dopo che il suo famoso e pomposo capo, Griff (Isaacs), cade in coma. Quando si sveglia e vuole riprendere un intervento chirurgico, tuttavia, spetta a lei supervisionare questo prepotente personaggio che non ha mai riconosciuto il suo talento – ed è anche suo padre. Il Dr. Paul “Griff” è il capo brillante, arrogante e senza rivali della chirurgia cardiotoracica, un mago con un bisturi. È notoriamente duro con i suoi specializzandi (residents) – anche con la figlia altrettanto dotata, Sam (Bush). Ma quando improvvisamente si risveglia da un coma che dura da mesi, scopre che Sam è diventato il nuovo capo del reparto di chirurgia. L’unico modo per riprendere il suo lavoro è come subordinato, un accordo che, per lui, si rivela più difficile di un intervento al cuore

Jason Isaacs è conosciuto sul grande schermo per la saga di Harry Potter (ricordate il padre di Lucio Malfoy?) e in TV oltre in The OA in Star Trek: Discovery. Sophia Bush, invece, è una veterana delle serie drammatiche che ruotano attorno alla vita degli ospedali, da Chicago Fire a Chicago Med passando per Chicago P.D.

Mentre New Amsterdam è stato rinnovato per una terza stagione, e il futuro di The Resident è in bilico, che sia la serie della CBS a sostituirsi a quest’ultimo? Per ora è sconosciuta la data di uscita della prima puntata di Good Sam.