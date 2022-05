Continua a prendere forma il film su Blue Beetle, originariamente previsto come esclusiva HBO Max, poi annunciato per un’uscita sul grande schermo nel 2023. A quanto pare ci sarà anche Jason Sudeikis, star di Ted Lasso, nel cast del progetto basato sui fumetti della DC.

Jason Sudeikis nel cast di Blue Beetle?

L’indiscrezione arriva dal portale The Cosmic Circus che ha gettato nuova luce sul suo potenziale ruolo: l’attore dovrebbe infatti interpretare Ted Kord ovvero uno degli originali Blue Beetle, apparso per la prima volta nel 1966. La Warner non ha commentato in maniera ufficiale la scelta di casting, ma la foto utilizzata per la ricerca di un body double sembra essere proprio quella di Jason.

Blue Beetle seguirà le vicende di Jaime Reyes, personaggio che ha debuttato nel 2006 sulla carta in Infinite Crisis #3 e ha ripreso il ruolo due numeri dopo. A interpretarlo ci penserà la star di Cobra Kai, Xolo Maridueña. Nel cast anche Harvey Guillén, Belissa Escobedo e Bruna Marquezine.

Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes trova il mistico Scarabeo che ha conferito all’originale Blue Beetle i suoi poteri e lo equipaggia con un’armatura aliena che gli conferisce numerose abilità, tra cui combattimento, forza potenziata e generazione di armi ed energia.

A vestire i panni della villain Victoria Kord, personaggio creato appositamente per il film e che non ha alcun legame con Ted Kord, ci penserà Susan Sarandon, salita a bordo del progetto dopo che le trattative tra Warner e Sharon Stone non sono andate a buon fine. Accanto a lei un altro villain, Conrad Carapax noto come l’Uomo Indistruttibile, interpretato dalla star di Mayans MC Raoul Max Trujillo.

Diretto da Angel Manuel Soto, Blue Beetle sarà a tutti gli effetti il primo film di supereroi latino per la DC. L’uscita nelle sale è fissata al 18 agosto 2023.