Jenna Ortega, l’attrice protagonista della serie Netflix Mercoledì, ha recentemente fornito alcune dichiarazioni che svelano come sia nata la sua iconica danza vista nella scena di ballo presente nella quarta puntata della serie.

Jenny Ortega e la sua danza in Mercoledì

Jenna Ortega, la giovane attrice che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua performance nel ruolo di Mercoledì Addams nella serie Netflix Mercoledì, ha svelato da quale film ha preso ispirazione per creare la sua memorabile danza divenuta così popolare da ispirare una vera e propria tendenza sulla piattaforma di video TikTok, alla quale hanno preso parte anche artisti di calibro internazionale del calibro di Lady Gaga e Madonna.

Secondo quanto riportato, durante un’intervista con Dax Shepard sul podcast Armchair Expert, Jenna Ortega ha confessato di aver preso ispirazione da un film del 1999 intitolato Beau Travail, diretto da Claire Denis. Più nello specifico, l’attrice ha ammesso di essersi ispirata alla danza eseguita da Denis Lavant alla fine del film, che ha descritto come “la più grande scena finale di tutti i tempi“. La rivelazione di Ortega dimostra ancora una volta come l’arte possa ispirarsi e rifarsi a ciò che è venuto prima di essa, mostrando come i grandi artisti si ispirino reciprocamente.

Di seguito condividiamo alcuni estratti delle parole di Jenna Ortega:

Beh, l’ho presa da Denis Lavant in Beau Travail alla fine di quel film che ha fatto—oh mio Dio, te lo mostrerò quando avremo finito… la più grande scena finale di tutti i tempi—è lui che balla. Inizia con questo sporadico movimento e poi si ferma. E poi fa il suo giro. E fa qualunque cosa. E mi pensavo fosse perfetto per Mercoledì. Quindi l’ho rubato e l’ho preso.

Vi ricordiamo inoltre che, nel caso vogliate conoscere più a fondo il franchise de La Famiglia Addams, su Amazon trovate disponibile il cofanetto contenente le primissime serie TV in bianco e nero.