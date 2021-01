Jeremy Bulloch viene omaggiato in The Mandalorian

Il finale della seconda stagione di The Mandalorian include una dedica in onore del primo mandaloriano che i fan hanno conosciuto, Boba Fett, interpretato da Jeremy Bulloch, morto il 17 Dicembre 2020 all’età di 75 anni, a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson.

I titoli di coda dell’episodio finale “Chapter 16: The Rescue”, pubblicato su Disney+ a mezzanotte del 18 dicembre, ora si concludono con un tributo in onore dell’attore che per primo indossò l’armatura del temuto cacciatore di taglie in Star Wars: L’Impero colpisce ancora e Star Wars del 1983. Il successore di Bulloch, Daniel Logan, che interpretò un giovane Boba Fett in Star Wars: l’attacco dei cloni del 2002, è sttao il primo ad annunciare la morte di Jeremy Bulloch. La dedica appare prima della scena post-crediti dell’episodio, in cui Boba Fett, interpretato in The Mandalorian da Temuera Morrison, e Fennec Shand, interpretata da Ming-Na Wen, rivendicano il trono di Jabba the Hutt. I titoli annunciano un imminente spin-off, The Book of Boba Fett, creato da Jon Favreau e dal produttore esecutivo Dave Filoni.

In un primo tributo a Jeremy Bulloch, Lucasfilm ha affermato che il veterano di Star Wars verrà ricordato non solo per la sua iconica rappresentazione del personaggio leggendario, ma anche per il suo calore e il suo spirito generoso, diventati una parte duratura della sua ricca eredità. Su Twitter non sono certo mancati i messaggi di cordoglio da parte del cast. Billy Dee Williams, Lando Calrissian nei capitoli Star Wars: L’Impero colpisce ancora e Star Wars: il ritorno dello jedi, ha reso omaggio al miglior cacciatore di taglie della galassia. Mark Hamill, protagonista della saga nei panni di Luke Skywalker, ha ricordato Jeremy Bulloch come il “gentiluomo inglese per antonomasia” definendolo un bravo attore, una compagnia deliziosa ed un uomo estremamente gentile. Tutti gli episodi di The Mandalorian sono ora in streaming su Disney+.