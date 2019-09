Jim Parsons e Mayim Bialik ancora insieme per una serie TV targata Fox

Jim Parsons e Mayim Bialik dinuovo insieme per una serie tv targata FOX. Lo show si chiamerà Carla e protagonisti saranno i due attori di The Big Bang Theory

Jim Parsons e Mayim Bialik sono due star indiscusse della serie TV The Big Bang Theory, giunta ormai al termine. Per quasi dieci anni abbiamo visto sul piccolo schermo i loro screzi e la loro bellissima e inconsueta storia d’amore. Ma, quelli che erano Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler torneranno insieme in TV per un nuovo show targato Fox.

I due attori hanno una fortissima alchimia e questo traspare in ogni puntata di The Big Bang Theory. Ma, finita ormai l’esperienza dello show, Jim Parsons e Mayim Bialik hanno annunciato di star lavorando a una nuova sitcom dal titolo Carla. Oggi apprendiamo che Fox ha acquistato i diritti per Carla e sarà una serie TV basata sullo show BBC Miranda, e parlerà di una donna di trentanove anni, Carla interpretata dalla Bialik, che si divide tra carriera e una madre troppo invadente per provare che non si può avere tutto ciò che si vuole e rimanere comunque felici.

Quello che sappiamo fino ad ora è che la serie sarà lanciata nel 2020 e che lo script porta il nome di Darlene Hunt. Michael Thorn, presidente della Fox Entertainment, dice che il potenziale della serie è molto alto e il coinvolgimento di Jim Parsons e Mayim Bialik è un valore aggiunto a tutto il progetto in corso di realizzazione. Thorn, inoltre, dichiara “Carla è senza dubbio uno show multi-cam con un fortissimo punto di vista femminile, tutto questo viene proiettato nella direzione di imporsi come uno show distintivo, peculiare. Il team creativo è da A+ e pensiamo davvero di stare realizzato qualcosa di molto speciale”.

Nell’attesa di vedere la coppia più simpatica di sempre sul piccolo schermo non possiamo fare altro che attendere ulteriori indiscrezioni e dichiarazioni ufficiali su Carla, la nuova serie tv targata Fox con Jim Parsons e Mayim Bialik.