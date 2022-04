Uno dei brand di macchinine più famoso al mondo si appresta a debuttare sul grande schermo. Il portale The Wrap ha annunciato che JJ Abrams produrrà il film live-action sulle Hot Wheels grazie alla sua Compagnia Bad Robot, già al lavoro su diversi progetti televisivi e cinematografici per la Warner.

JJ Abrams produrrà il film sulle Hot Wheels

Creato da Mattel nel 1968, il brand delle Hot Wheels ha entusiasmato fan di diverse generazioni con i suoi giocattoli, oltre a diventare oggetto di numerose serie animate e videogame, tra cui Hot Wheels Unleashed. Erano anni che si parlava di un possibile film e a un certo punto era data per certa la regia di Justin Lin (Fast & Furious).

Al momento non sappiamo chi si occuperà di dirigere il film nè il cast che ne farà parte, ma stando alle parole di Robbie Brenner, produttore esecutivo per conto di Mattel Film, l’adattamento cinematografico porterà in scena l’adrenalina che contraddistingue da sempre le Hot Wheels, mostrando un’ampia varietà di camion, macchine e motociclette.

Queste le sue parole: Le Hot Wheels sono dei leader della cultura automobilistica, e da decenni trasmettono entusiasmo per questo settore. Adesso i fan di tutte le generazioni potranno avventurarsi in questa grande corsa realizzata da J.J. Abrams e dalla Warner Bros. Insieme trasformeranno questa proprietà intellettuale in storia appassionante per il grande schermo.

Nel progetto saranno coinvolti anche il vice presidente di Mattel Films Kevin McKeon ed Andrew Scannell, assieme al vice presidente di produzione Peter Dodd. Il film sulle Hot Wheels è solo uno dei tanti progetti in cantiere basati sul noto marchio.

Confermato anche il film su Barbie con Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola, il film su Masters of the Universe e altri progetti basati su UNO, View Master, Thomas & Friends e altre celebri IP dell’azienda.