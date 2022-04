Se siete alla ricerca di un ottimo titolo di corse arcade con cui divertirvi da soli o in compagnia sulla vostra PS4 e, al contempo, non disegnereste risparmiare qualche soldo, allora non potete assolutamente perdervi questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare lo splendido Hot Wheels Unleashed in edizione limitata, ed a prezzo scontatissimo!

Il prezzo? Soli 39,99€, contro i 69,99€ di un’edizione che, oltre al gioco, include anche alcuni gradevoli bonus, non ultimo una vera e propria macchinina da collezione!

La Special Edition di Hot Wheel Unleashed, infatti, include non solo l’ottimo gioco sviluppato da Milestone, ma anche una Steelbook Hot Wheels, un’automobilina die cast “Bone Shaker” con una livrea esclusiva, un poster e, soprattutto, l’Hot Wheels Pass Vol.1, che include 15 veicoli, 25 elementi personalizzabili, 4 parti di pista e 1 espansione a tema!

Insomma, un’affare niente male, specie perché parliamo di un titolo davvero ottimo, divertente e ben realizzato, forse ad oggi uno dei pochi in grado di rivaleggiare con lo strapotere Nintendo e del suo Mario Kart tanto che, come abbiamo raccontato in fase di recensione, il gioco ci ha entusiasmati sotto ogni punto di vista, sia per il suo ottimo dinamismo, sia per la qualità delle sue piste e per la splendida diversificazione dei tantissimi modellini inseriti nel “garage” del gioco.

Insomma, parliamo di un gioco davvero eccellente che, venduto ad un prezzo così competitivo, specie perché in edizione speciale, non può assolutamente mancare alla vostra collezione! Per questo, vi suggeriamo di approfittare subito di questa offerta Amazon, recandovi sulla pagina del prodotto, e completando il vostro acquisto prima che il prezzo del gioco torni al suo valore originale.

