John Cho interpreterà Spie Spiegel nell’adattamento Netflix di Cowboy Bepop

Sono passati mesi da quando Netflix ha annunciato la sua versione live-action di Cowboy Bepop: ora, finalmente, siamo venuti a conoscenza del cast.

Sono passati un paio di mesi da quando Netflix ha annunciato la sua versione live-action di Cowboy Bepop: ora, finalmente, siamo venuti a conoscenza del cast. Tra tutti spicca il nome di John Cho, che interpreterà Spike Spiegel, il leader ed ex-sicario del Red Dragon.

Spiegel, per chi non lo conoscesse, è un cowboy (cacciatore di taglie) che viaggia insieme al suo partner ed ex poliziotto Jet, cercando di catturare tutte le taglie con charm, carisma e colpi di Jeet Kune Do. I due naturalmente non saranno soli: all’interno della loro nave, chiamata Bepop, oltre a Jet (Mustafa Shakir di Luke Cage), ci sarà anche Faye Valentine (Daniella Pineda di Jurassic World: Il Regno Perduto), mentre il villain probabilmente sarà Vicious, interpretato da Alex Hassell (Suburbicon).

L’opera anime, una delle produzioni più amate dai fan del genere, racconta una storia che fonde sci-fi, noir e western: i fan della serie però potranno dormire sonni tranquilli, visto che il regista dell’originale Cowboy Bepop sarà coinvolto nel progetto come consulente. Insomma, sembra che stavolta le precauzioni per evitare disastri di conversione siano state prese: speriamo soltanto che queste funzionino, permettendo ad un opera come Cowboy Bepop di splendere anche nella sua versione in carne ed ossa.

Spike Spiegel, un ex-affiliato del Red Dragon, e il suo socio Jet Black, ex-investigatore dell’ISSP, sono due cacciatori di taglie che si spostano di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali a bordo della loro astronave: il Bebop. Nel corso delle loro avventure, senza che lo vogliano, ai due si aggiungono tre nuovi compagni: il Welsh Corgi Pembroke iper-intelligente Ein, la provocante truffatrice perseguitata dai creditori Faye Valentine e l’eccentrica e geniale hacker preadolescente Radical Edward.