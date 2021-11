John Wick 4 con Keanu Reeves ha ora un titolo ufficiale

Il quarto capitolo della saga cinematografica di John Wick ha terminato le riprese principali un paio di settimane fa, tanto che ora potrebbe essere stato svelato il titolo completo del film grazie ad alcuni omaggi speciali distribuiti a molte delle persone coinvolte nella produzione della pellicola. In linea con il precedente John Wick: Chapter 3 – Parabellum, sembra che il nome della quarta avventura del personaggio interpretato da Keanu Reeves seguirà del tutto lo stile classico della saga.

Keanu Reeves stars as 'John Wick' in JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM

Looks like we have an official title for #JohnWick: Chapter 4! (Via: @bigscreenleaks) pic.twitter.com/FASw1dXD75 — Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 8, 2021

Come riportato da ComicBook (qui la notizia originale), su una borsa è infatti possibile leggere a chiare lettere il titolo John Wick 4: Hagakure. La storia insegna che “Hagakure” è un vecchio testo giapponese che raccoglie i pensieri e gli insegnamenti di Yamamoto Tsunetomo, militare e filosofo nonché leggendario samurai della prefettura di Saga, nella provincia di Hizen. Il nome del film ha decisamente senso se si considera che l’attore e maestro di arti marziali Donnie Yen (Iron Monkey e Ip Man), è stato scelto per recitare nel film al fianco di Reeves. Nel cast troveremo anche, Marko Zaror, la cantante Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat, Army of the Dead), Bill Skarsgård (IT) e Scott Atkins. Anche Ian McShane, Lance Reddick e Laurence Fishburne riprenderanno i rispettivi ruoli di Winston, Charon e Bowery King.

Inizialmente previsto per il 2021, John Wick 4 è stato purtroppo rinviato di un anno a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus, oltre al fatto che è anche in fase di lavorazione per l’emittente televisiva Starz uno spin-off prequel di John Wick chiamato The Continental: lo show seguirà infatti i primi anni di Winston come proprietario dell’hotel Continental, nella città di New York degli anni ’70. Nell’attesa di scoprire le nuove avventure di John, previste nelle sale cinematografiche americane il 27 maggio 2022, qui su Amazon potete acquistare la trilogia di John Wick in Home Video.