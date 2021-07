John Wick 4: il villain sarà Marko Zaror (Dal Tramonto all’Alba – La serie)

Il cast di John Wick 4 continua ad ampliarsi: Marko Zaror, già presente in Dal tramonto all’alba – La serie, basata sull’omonimo film diretto da Robert Rodriguez e sceneggiato da Quentin Tarantino. Se siete dei collezionisti, qui su Amazon potete acquistare la trilogia di John Wick in DVD.

Marko Zaror, il villain di John Wick 4

Come riportato da Deadline, il ruolo di Zaror è descritto come “uno dei principali inseguitori di Wick“. L’attore, che ha interpretato Zolo nel seguito televisivo del film d’azione sui vampiri di Robert Rodriguez del 1996, ha avuto anche un ruolo da protagonista nel film d’azione del 2020 Invincible, da non confondere con la serie animata omonima di supereroi distribuita da Amazon Prime Video. Le sue altre apparizioni degne di nota includono Alita: Battle Angel e Machete Uccide, sempre di Rodriguez.

Oltre a Zaror, negli ultimi mesi sono state annunciate altre importanti star per John Wick 4. In particolare, Donnie Yen, noto per i suoi ruoli nel franchise di Ip Man e Rogue One: A Star Wars Story, interpreterà un alleato sconosciuto dal passato di Wick. Altri nomi includono la cantante Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat, Army of the Dead), Bill Skarsgård (IT) e Scott Atkins, l’ultimo dei quali ha recentemente recitato al fianco di Yen in Ip Man 4. I precedenti co-protagonisti di Reeves Ian McShane, Lance Reddick e Laurence Fishburne riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Winston, Charon e Bowery King.

Il quarto sequel del franchise, inizialmente previsto per il 2021, è stato infine posticipato di un anno a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19). Oltre al film, è in fase di sviluppo per Starz uno spin-off televisivo prequel di John Wick chiamato The Continental, che seguirà i primi anni di Winston come proprietario dell’hotel Continental di New York negli anni ’70.

Keanu Reeves e il resto del cast di John Wick 4 arriveranno nei cinema il 27 maggio 2022.