Dopo aver lasciato la WWE a dicembre per dedicarsi alla famiglia e al piccoletto nato dalla relazione con Candice LeRae, l’ex NXT Champion Johnny Gargano è rimasto silente sui social portando i fan a domandarsi dove sarebbe approdato. Ebbene, Gargano è tornato a sorpresa nella puntata di Raw di ieri sera, trasmessa in diretta da Toronto, in Canada.

Johnny Gargano è di nuovo in WWE

Un altro colpo da maestro di Triple H, da settimane al comando creativo in WWE dopo il ritiro di Vince McMahon, che sta riportando uno dopo l’altro i suoi vecchi pupilli di NXT. Prima Bayley, Dakota Kay e Iyo Sky, poi Karrion Kross, gli Hit Row e adesso Johnny Gargano. Durante la puntata di Monday Night Raw il nativo di Cleveland ha ringraziato i fan per il supporto incondizionato mostrato nei suoi confronti ed è poi andato faccia a faccia con Theory, Mr. Money in the Bank nonchè suo vecchio alleato a NXT (i due erano parte della stable The Way).

Ovviamente non è finita molto bene per lui, venendo messo al tappeto da un superkick di Gargano, tra gli applausi del pubblico. Sui social Triple H e Shawn Michaels, suoi grandi sostenitori, hanno accolto con entusiasmo il ritorno del figliol prodigo in WWE. Staremo a vedere se Gargano sarà aggiunto in qualche modo alla card di Clash at the Castle, il prossimo grande evento della Compagnia di Stamford in programma sabato 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff, nel cuore del Galles (i biglietti sono ancora disponibili).

Dove vedere Monday Night Raw

Vi ricordiamo che la programmazione settimanale della WWE, composta da RAW, SmackDown e NXT 2.0, è disponibile con il commento in italiano su Discovery+. I Premium Live Event mensili, tra cui l’imminente Clash at the Castle, sono invece visibili in esclusiva sul WWE Network.