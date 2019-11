JoJo da Banpresto a Lucca Comics & Games 2019

Tra le statue presenti allo stand Banpresto di Bandai troviamo anche le statiche di alcuni personaggi di JoJo in Italia conosciuto come Le Bizzarre avventure di JoJo.

Giorno Giovanna

Giovanna Giorno è il protagonista della quinta stagione della serie rinominata Vento Aureo. Anche se il nome potrebbe trarre in inganno il protagonista è un maschio, figlio di Dio Brando e di una donna Giapponese. In seguito la donna si sposerà con un uomo Italiano e si trasferiranno in Italia dove si svolgeranno le avventure del nostro protagonista. La storia si svolge nella città di Napoli e Giorno vive il sogno di diventare una “Gangstar” per eliminare lo spaccio di droga nelle strade di Napoli. Dopo essere entrato in pieno possesso dei poteri dello stand Gold Experience i capelli da neri diventano biondi proprio come quelli del padre. Se ti piace questa figure e vorresti acquistarla clicca qui.

Rohan Kishibe

Rohan Kishibe è uno dei protagonisti principali della quarta serie di JoJo rinominata Diamond is Unbreakable. In realtà il personaggio è la caricatura dell’autore del manga Hiroiko Araki e proprio come nella realtà Rohan è un autore di manga e vive nella cittadina di Morio Cho. Il mangaka è il portatore dello Stand Heaven’s Door, che ha il potere di permettere di sfogliare le persone come libri, potendo leggere tutte le informazioni e cambiando a suo piacimento il comportamento dell’altra persona.

Bruno Bucciarati

Bruno Bucciarati è uno dei personaggi principali della quinta serie di JoJo, assieme al protagonista Giorno Giovanna. Bucciarati è un mafioso ed è il leader della propria squadra all’interno della potente banda napoletana Passione. Lo Stand si chiama Sticky Fingers e ha il potere di aprire e chiudere qualsiasi cerniera in oggetti, superfici e persino nel suo corpo. Sticky Fingers dimostra anche una forza e una difesa eccezionali in combattimento. Se ti piace questa figure e vorresti acquistarla clicca qui.