Joker omaggiato da Warner Bros con una galleria di foto!

Warner Bros. ha pubblicato una marea di foto che mostrano Joker, la nuova pellicola che sarà distribuita il prossimo mese.

Joker rappresenta senza ombra di dubbio una delle produzioni più attese del prossimo mese, e probabilmente di quest’anno. Warner Bros., in queste ore, ha deciso di pubblicare una serie di fotografie per celebrare il villain più celebre di Batman.

Com’è noto, la nuova pellicola dedicata a Joker mostra il cambiamento avvenuto a Arthur Fleck (Phoenix), da uomo costantemente calpestato dalla criminalità di Gotham a uno dei criminali più caotici e ricercati della città.

Le fotografie pubblicate dal colosso dell’intrattenimento cercano appunto di mettere a fuoco il momento in cui il povero Arthur cade nell’oscurità che alberga nel suo cuore. Ma non solo, nelle foto sono presenti anche Robert De Niro (nei panni di Murray Franklin, durante l’omonimo talk show della tarda notte) e Zazie Beetz, come interesse amoroso di Arthur, Sophie Dumond.

Naturalmente, non mancano alcune fotografie che mostrano Joaquin Phoenix e Todd Phillips durante uno scambio di battute in uno dei set adibiti per questo atteso lungometraggio.

Vi ricordiamo, infine, che Joker debutterà ufficialmente il prossimo 4 ottobre in tutte le sale cinematografiche del Bel Paese. Non mancheranno, ovviamente, aggiornamenti e la recensione completa. Continuate a seguirci.